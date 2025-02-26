موقع كندي يبحث عن جنود الجيش الإسرائيلي:"ساعدوا الإحتلال"

نشر موقع كندي غير ربحي أسماء 85 مواطنًا كنديًا، يزعم أنهم خدموا في الجيش الإسرائيلي. أطلق المشروع ديفيد ماسترشي، الذي أعلن في منشور على موقع X أنه "أنشأ قاعدة بيانات تحتوي على ملفات تعريف لـ 85 كنديًا قاتلوا في الجيش الإسرائيلي"، واتهم على الموقع الجنود الذين خدموا بالفعل منذ إقامة إسرائيل بـ"المساعدة في الحروب واحتلال الأراضي المجاورة".

وقال مستريشي إن هدفه هو تحديد "أين ولد ونشأ كل جندي، وما هي المدارس والمؤسسات التي التحق بها، ومتى انضم إلى الجيش الإسرائيلي ولماذا". كما أضاف منشئ الموقع سيرة ذاتية قصيرة عن بعض الجنود، تتضمن اقتباسات وأوصاف وروابط لنقرات تنقل القراء إلى صور ومنشورات لبعضهم. ووفقا له، فهو مهتم أيضا بالتحقق من "ما فعلوه في الجيش، وماذا قالوا عنه، وماذا فعلوا منذ ذلك الحين".

وكتب على الموقع وصف عن الكنديين اليهود الذين جاءوا إلى إسرائيل للقتال في "حرب الاستقلال"، واتهمهم بـ "التطهير العرقي". وفي صفحة منفصلة بعنوان "ابحث عن جنود الجيش الإسرائيلي"، كُتب: "جاء بعض اليهود الكنديين إلى إسرائيل للقتال إلى جانب يهود صهاينة آخرين من جميع أنحاء العالم. أولاً، قاتل هؤلاء الكنديون، مع بعض غير اليهود، مع الميليشيات الصهيونية لإقامة دولة إسرائيل، وهو ما تم من خلال التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم". "إذا كنت تعرف أي كندي كان في الجيش الإسرائيلي ولم يتم إدراجه على موقعنا، يرجى الاتصال بنا لإعلامنا بذلك."