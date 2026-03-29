الإمارات تؤكد ضرورة وجود ضمانات لأي حل مع إيران بعد تصرفاتها العدائية

أكد أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، أن أي تسوية سياسية مع إيران يجب أن تتضمن ضمانات واضحة تمنع أي هجمات مستقبلية، مشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم الاعتداء وطلب تعويضات عن الأضرار التي سببتها إيران للبنية التحتية للدول المجاورة.

وقال قرقاش إن إيران "خدعت جيرانها قبل اندلاع الحرب وكشفت عن سلوك عدائي مخطط له مسبقًا"، مؤكدًا على أن مواجهة السياسات العدائية لإيران أصبحت أولوية لحفظ أمن واستقرار الخليج العربي.

وأضاف أن التعامل مع طهران يتطلب استراتيجية واضحة وعملية لضمان أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحمي مصالح دول الخليج ويمنع تكرار الانتهاكات الإيرانية.