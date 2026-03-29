الإمارات تؤكد ضرورة وجود ضمانات لأي حل مع إيران ، وهجوم صاروخي مزدوج على وسط وشمال إسرائيل والقدس | تجديثات
منذ الصباح: ست عمليات إطلاق صواريخ لجنوب إسرائيل• لحقت أضرار جسيمة بطائرة بوينغ إثر هجوم في السعودية • قتل الرقيب موشيه يتسحاق هاكوهين كاتز، 22 عامًا، من ولاية كونيتيكت، في معركة بجنوب لبنان
اليوم الثلاثون للحرب مع ايران: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل الجندي موشي إسحاق كوهين كاتس جرّاء إصابة صاروخية في جنوب لبنان، وأُصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة. تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجنوب إثر إطلاق صواريخ من إيران وفي شمال إسرائيل. في وقت سابق، تم تفعيل التحذيرات في منطقة وادي عارة وأصبع الجليل إثر إطلاق من لبنان تم اعتراضه.
الإمارات تؤكد ضرورة وجود ضمانات لأي حل مع إيران بعد تصرفاتها العدائية
أكد أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، أن أي تسوية سياسية مع إيران يجب أن تتضمن ضمانات واضحة تمنع أي هجمات مستقبلية، مشددًا على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم الاعتداء وطلب تعويضات عن الأضرار التي سببتها إيران للبنية التحتية للدول المجاورة.
وقال قرقاش إن إيران "خدعت جيرانها قبل اندلاع الحرب وكشفت عن سلوك عدائي مخطط له مسبقًا"، مؤكدًا على أن مواجهة السياسات العدائية لإيران أصبحت أولوية لحفظ أمن واستقرار الخليج العربي.
وأضاف أن التعامل مع طهران يتطلب استراتيجية واضحة وعملية لضمان أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحمي مصالح دول الخليج ويمنع تكرار الانتهاكات الإيرانية.
صواريخ من إيران ولبنان باتجاه شمال إسرائيل: اعتراضات وأضرار محدودة
أفادت التقارير الأولية اليوم أن سلسلة من الصواريخ أُطلقت في وقت واحد من إيران ولبنان باتجاه شمال إسرائيل. وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدد منها، بينما انفجرت البقية في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.
وأشار مصدر أمني إلى أنه تم العثور على شظايا صواريخ تم اعتراضها في منطقة الكريوت، في حين استمرت عمليات الرصد لمتابعة أي تأثيرات محتملة على المدن والمستوطنات المحيطة.
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع إنتاج أسلحة في طهران
شن الجيش الإسرائيلي خلال الليلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات مواقع إنتاج الأسلحة في طهران، بما في ذلك أحد الموقعين الوحيدان في إيران المسؤولين عن تطوير مكونات حاسمة لتجميع وتشغيل الصواريخ.
وأفاد بيان رسمي أن العمليات استهدفت بنى تحتية يُعتقد أنها تستخدم لتصنيع وصيانة أنظمة صاروخية متقدمة، في إطار جهود لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومنع استخدامها ضد مصالح إسرائيلية أو دولية.
إسرائيل تصدّ عدة صواريخ نحو الشمال وشظايا صاروخية تصل كريات آتا