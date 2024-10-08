كيف يدار حزب الله بعد اغتيال قياداته ؟|| نائب حسن نصرالله : من يصرخ أولاً في هذه الحرب سيخسر

وتحدث نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم (الثلاثاء)، وقال: إن "هدف إسرائيل هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وتنفيذ إبادة جماعية للفلسطينيين". كما تطرق الى كيفية تدبر حزب الله بعد اغتيال قيادته وآخر التطورات حول انتخاب أمين عام لحزب الله.

وقال في كلمته: "إن اتحاد العدو مع الولايات المتحدة والغرب جاء للضغط علينا، لكنه لن ينجح. لقد مر عام على ’طوفان الأقصى’، حيث يدور عن حدث استثنائي، وأستطيع أن أقول إنه بداية تغيير في وجه الشرق الأوسط من حيث تأثير المقاومة. ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع تماما لأنه يأتي ضد احتلال دام 75 عاما".

وأضاف: "هدف إسرائيل هو القضاء على المقاومة الفلسطينية والقيام بإبادة الفلسطينيين. والولايات المتحدة شريك كامل في جرائم إسرائيل، ولولا دعم الولايات المتحدة والغرب لكانت الحرب قد توقفت خلال شهرـ لأن إسرائيل لم تكن قادرة على محاربة المقاومة الفلسطينية، إسرائيل الآن لا تقاتل، بل تقتل”.

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Wisam Hashlamoun/Flash90

وتوجه إلى قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "رئيس الأركان هاليفي قال إنهم فشلوا لمدة عام كامل في حماية المواطنين. يا هاليفي، ستستمر في الفشل أكثر فأكثر وهذا درس لك ولنتنياهو. إسرائيل تريد تدمير كل من يقف أمامها، وكل من يطالب بحقوقه. إسرائيل تريد إخضاع شعوب ودول المنطقة - وهذا لن يحدث. إيران هي التي تحارب فعلياً لإزالة هذا الورم السرطاني، وقد قدمت إيران مساعدات مفتوحة للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وهذا شرف لها. إيران هي التي ستقرر بخصوص المساعدات ولمن يشكك بذلك- هل قدمتم مساعدات للمقاومة؟

وتابع"إطلاق الصواريخ من إيران الى قلب تل أبيب يعني أن إيران عازمة على الوقوف إلى جانب المقاومة بالطريقة التي تراها مناسبة. المعركة لا تتعلق بالوجود الإيراني في المنطقة، كما يكذب نتنياهو – لكن الحديث عن معركة تحرير للفلسطينيين، تساعدهم فيه إيران وحزب الله على تحرير أرضهم".

Nasser Ishtayeh/Flash90

وأضاف: "هذه الحرب ضد إسرائيل لن تؤثر على تصميمنا فيما يتعلق بالمقاومة. يمكن لنتنياهو أن يقول إنه يريد الحرب، لكنه لا يستطيع تحقيق أهدافه وسنؤذيه ونوسع نطاق الصواريخ والطائرات بدون طيار. مئات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة وعدد كبير من المستوطنات والمدن في الشمال تقع في مرمى صواريخ المقاومة. قدراتنا جيدة وما يقوله العدو عن المساس بقدراتنا هو وهم. نتنياهو يريد إعادة المستوطنين، ونحن نقول ضعف عدد الذين يريد إعادتهم – سيتم ترحيلهم بالفعل”.

وتابع "أجري استطلاع في إسرائيل قال فيه 61% إنهم لا يشعرون بالأمان و86% غير مستعدين للعيش في غلاف غزة بعد الحرب. وأنا متأكد من أنه إذا تم إجراء هذا الاستطلاع خلال يوم أو يومين - فإن العدد سيرتفع وآمل أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة للشمال".

IDF Spokesperson

وقف إطلاق النار

وأضاف "تتعمد إسرائيل إيذاء المدنيين في جنوب لبنان من أجل خلق خلافات بين بيئة المقاومة والمقاتلين. مئات الآلاف من النازحين يشكلون أزمة وضغطا، لكن هذا جزء من التضحية والمعركة. والنازحون يدفعون الثمن نفسه الذي تدفعه المقاومة. أرحب بالتضامن الوطني والدعم الوطني من كل الأديان والقطاعات في لبنان – على عكس ما أراده العدو".

وقال: "نحن ندعم التحرك السياسي من جانب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيا بري بشأن وقف إطلاق النار، وبعد أن يتم حسم موضوع وقف إطلاق النار وتحقيق بالدبلوماسية هدفها - سيتم مناقشة كافة التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشأن التعاون. لا يوجد لدينا أي حديث قبل وقف إطلاق النار. من يصرخ أولاً في هذه الحرب سيخسر. لن نصرخ وسنواصل التضحيات حتى نسمع صراخ العدو الإسرائيلي".

IDF Spokesperson

آخر التطورات حول انتخاب أمين عام والبنية التنظيمية بعد اغتيال القيادات

"أكرر وأقول كما قلت سابقاً - القيادة والسيطرة وإدارة التنظيم والمقاومة تنتظم بدقة وفق ما هو متعارف عليه في حزب الله. لقد تجاوزنا الضربات التي أصابتنا ووضعنا البدائل لكل المواقع والمناصب. كل المناصب مليئة وحزب الله يتصرف بكامل جاهزيته، وكل منصب كان يشغله قائد استشهد، يحل محله النائب ونائب النائب”.

وأضاف أن "استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه العديد من المستوطنات وتوسيع الساحة لم يكن ليحدث لولا الاستمرارية والتواصل والتنسيق بين القيادة ومختلف الوحدات الميدانية. وسننجح في عملية انتخاب الأمين العام وهذا في وفق آليات المنظمة، وسنعلن ذلك بعد نجاحه".

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واختتم "إن العدوان على الضاحية وجنوب لبنان والبقاع والجبال اللبنانية مؤلم للغاية. لكن الحل الوحيد أمامنا هو المقاومة والثبات. سنهزم إسرائيل ولن تحقق أهدافها. العدو الإسرائيلي لم يتقدم في حربة البرية وهذا دليل على قدرات المقاومة. نريد القتال ضد العدو والإثبات على الأرض أن الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر كثيرة ستؤدي إلى انهاء الحرب، إن شاء الله، ستهتز الأرض تحت أقدامهم".