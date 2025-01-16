استطلاع رأي خاص بـ i24NEWS : أغلبية الجمهور تؤيد الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

على ضوء نشر الخطوط العريضة لصفقة إعادة الرهائن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشف استطلاع رأي أجرته قناة i24NEWS ومعهد "مآجار موحوت"، بث مساء اليوم (الخميس) في النشرة الرئيسية، أن 63% من الجمهور يدعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس ونشر أمس. وفي الوقت نفسه، عارض 22% الاتفاق، وأجاب 15% بأنه لا رأي لهم.

وحول السؤال: هل تعتقد أن الحرب في غزة انتهت أم أن إسرائيل ستقاتل مرة أخرى- أجاب 51% بأن إسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة، و27% يعتقدون أن الحرب انتهت، و22% أجابوا بأنهم لا يعرفون/إجابات أخرى.

رداً على سؤال ما إذا كنت تصدق أم لا تصدق الوعد الذي أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حماس لن تستمر في حكم غزة - أجاب 61% أنهم لا يصدقون ذلك الوعد، و17% يصدقون رئيس الوزراء، و22% قالوا لا أعرف أو أعطوا إجابات أخرى.

وفي ضوء الانقسام بشأن صفقة الرهائن، شمل الاستطلاع أيضًا أسئلة تخص توزيع المقاعد في الكنيست أسفرت عن البيانات التالية:

لو جرت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟

الليكود: 27 مقعدًا، معسكر الدولة: 18 مقعدًا، إسرائيل بيتنا: 16 مقعدًا، يش عتيد: 11 مقعدًا، الديمقراطيون: 11 مقعدًا، شاس: 10 مقاعد، عوتسما يهوديت: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، - "القائمة المشتركة برئاسة منصور عباس": 4 مقاعد، ولم تتمكن الأحزاب الصهيونية الدينية/سموتريتش واليمين الرسمي/ساعر والتجمع من اجتياز نسبة الحسم.

كل هذا يقودنا إلى الصورة التالية للكتل: 54 مقعداً للائتلاف الحالي، و56 مقعداً للمعارضة. و10 للأحزاب العربية.

وسؤال آخر طرح كان: إذا أجريت الانتخابات اليوم، وترشح نفتالي بينيت لقيادة حزب جديد، فما هو الحزب الذي ستصوت له؟

حزب بقيادة نفتالي بينيت: 27 مقعدًا، الليكود: 24 مقعدًا، شاس: 10 مقاعد، الديمقراطيون: 10 مقاعد، معسكر الدولة: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، إسرائيل بيتنا: 8 مقاعد، يش عتيد: 7 مقاعد، عوتسما يهوديت: 7 مقاعد، القائمة المشتركة: 5 مقاعد، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير/الطيبي: 5 مقاعد، حتى في هذه الحالة لم تتمكن الصهيونية الدينية (سموتريتش) واليمين الرسمي والتجمع من اجتياز نسبة الحسم.

وعلى صعيد خارطة الكتل، فإن عودة رئيس الوزراء السابق إلى الساحة السياسية تمنح أفضلية ضئيلة لـ«كتلة التغيير» بـ61 مقعداً مقارنة بـ49 مقعداً للائتلاف الحالي. وتحتفظ الأحزاب العربية بدور بيضة القبان بحصولها على 10 مقاعد.