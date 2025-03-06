تغطية متواصلة||حماس: الولايات المتحدة عرضت علينا إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل تمديد وقف إطلاق النار
في إسرائيل ينفون: "لا يوجد تقدم معروف" • رويترز: ناقش ويتكوف مع المصريين السيطرة على غزة في اليوم التالي • تقرير سعودي: حماس لن تعارض "بادرة ايجابية" مقابل إطلاق سراح الأمريكيين
اليوم 517 من الحرب: ذكرت وكالة رويترز أن ويتكوف ناقش اليوم (الخميس) مع أعضاء حركة حماس والوسطاء المناقشات أشارت إلى اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. أجرى سلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأمريكي مناورة جوية مشتركة. تقرير: حماس "لا تعارض" إطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية من الأسر.
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قال مسؤول في حماس لقناة "العربية" إن "واشنطن عرضت على حماس إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف دخول المساعدات الإنسانية". وأضاف المصدر أن "حماس لا تزال تدرس ردها على الاقتراح الأمريكي"، وأكد: "ما نرغب فيه هو التزام إسرائيل الصارم بمراحل الاتفاق"
تقرير سوري: قوات الأمن السورية تنتشر قرب قرية 'بيت عانة" بريف اللاذقية بعد تعرض دورية تابعة لفرع الأمن الداخلي لإطلاق نار
سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وزعيم المعارضة لابيد اجتماعا أمنيا اليوم في الساعة 4:00 مساء
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أفاد تقرير إماراتي بأن مسؤولين أمريكيين أجروا ثلاث جولات من المحادثات مع قادة حماس في قطر في شهر كانون ثاني/يناير وكان جوهر القضية التي نوقشت هي الإفراج عن المختطفين الأمريكيين، مبعوث ترامب لشؤون المختطفين أكد إجراء اجتماع. المباحثات التي أجريت بمبادرة الولايات المتحدة في الدوحة وكانت إيجابية ، وأبدت حماس درجة كبيرة من المرونة".
الجيش الإسرائيلي: اعتقال 90 مطلوبا ومصادرة 14 قطعة سلاح الأسبوع الماضي في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الأمن خلال الأسبوع حوالي 30 مطلوبا وقتل عدد من المسلحين.
في إسرائيل ينفون تقرير رويترز: "لا نعرف تقدما في المفاوضات للمرحلة الثانية"
رويترز: مبعوث ترامب للشرق الأوسط ويتكوف يتناقش مع قادة حماس ووسطاء من مصر وقطر. وناقشت المحادثات الأمريكية المصرية السيطرة على غزة في اليوم التالي. المحادثات بين الطرفين تشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أجرى سلاح الجو مناورة جوية مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي هذا الأسبوع، نفذت طائرات F-15i وF-35i الإسرائيلية طلعة مشتركة مع قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B5. وذكر الجيش الإسرائيلي أن المناورة "تهدف إلى تعزيز والحفاظ على سنوات عديدة من التعاون بين القوات، مع بناء الاتصال وبناء القدرات المتكاملة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".
تقرير لقناة "الشرق الأوسط" السعودية: حماس لا تعارض "بادرة حسن النية" للإفراج عن الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا ما دارت حوله المحادثات بين الحركة والولايات المتحدة. طلبت حماس من مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ويتكوف، أن تشارك بلاده في صفقة الرهائن الشاملة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد