اليوم 517 من الحرب: ذكرت وكالة رويترز أن ويتكوف ناقش اليوم (الخميس) مع أعضاء حركة حماس والوسطاء المناقشات أشارت إلى اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. أجرى سلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأمريكي مناورة جوية مشتركة. تقرير: حماس "لا تعارض" إطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية من الأسر.

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