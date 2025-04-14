"حماس أبدت مرونة بخصوص عدد المختطفين"|| هل أعربت حماس عن امكانية التخلي عن السلاح؟

ذكرت صحيفة العربي الجديد الموالية لقطر أن وفد حماس غادر القاهرة صباح اليوم (الاثنين) بعد سلسلة لقاءات مع قيادات المخابرات المصرية، بينهم رئيس الجهاز حسن رشاد. وذكر التقرير أنهم التقوا أيضاً بمسؤولين قطريين كبار مشاركين في جهود الوساطة. وأفادت التقارير أيضًا أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأن المسائل التي طرحت في الاجتماعات دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد مسؤولون مصريون وفلسطينيون لرويترز عدم تحقيق أي تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة. ويأتي ذلك على خلفية مطالبة حماس بأن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار التزاما بإنهاء الحرب، وهو المطلب الذي ترفضه إسرائيل.

نفى مصدر رفيع المستوى في حماس للصحيفة التقرير الذي يفيد باستعداد حماس التخلي عن سلاحها، مؤكدًا أن "السلاح ملك للشعب الفلسطيني. قُدمت مؤخرًا عدة مقترحات تدعو إلى تلبية الشروط الإسرائيلية المتعلقة بالسلاح وقيادة المنظمات، لكن هذه مقترحات رفضتها جميع الفصائل الفلسطينية، وليس حماس فقط".

ورغم هذه الفجوات، فإن وفد حماس، بحسب الصحيفة، أبدى بعض المرونة بشأن مسألة عدد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن التنظيم وافق، بحسب مصادر، على زيادة عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم إلى 9، في حين يطالب مسؤولون أميركيون بزيادة العدد إلى 11.

وقالت مصادر مصرية للصحيفة إنه في حال موافقة حماس على إطلاق سراح 11 رهينة، فسيتم إطلاق سراحهم على مرحلتين أو ثلاث مراحل. وقيل أيضا إن هناك محادثات لا تزال جارية بهدف الخروج من "الطريق لبمسدود لإنهاء القتال"، وهو ما تصر عليه حماس ويصر نتنياهو على عدم الالتزام به.