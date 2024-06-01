حزب الله يسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب

عند ظهر يوم السبت، تمكن حزب الله للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي. الطائرة، وهي من طراز هيرميس 900 المعروفة باسم "نجمة" في اللغة العبرية، تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو أطلقه حزب الله. وثائق من لبنان أظهرت الطائرة مشتعلة في الهواء قبل أن تتحطم، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة بلدة دير كيفا جنوب لبنان. وأعلن سكان لبنانيون عن العثور على أجزاء من الطائرة وقاموا بعرضها للبيع على الشبكات الاجتماعية.

هذه الحادثة غير العادية تحدث للمرة الرابعة فقط منذ اندلاع الحرب، بعد إسقاط طائرة أخرى من نوع هيرميس 900 في بداية أبريل، وقبل ذلك تم إطلاق النار على طائرات بدون طيار من طراز هيرميس 450 (زيك) في فبراير ونوفمبر. الطائرة هيرميس 900، التي بدأت تشغيلها في أغسطس 2017، يمكنها البقاء في الجو لمدة 36 ساعة متواصلة، وتحمل حمولة تصل إلى 300 كيلوغرام. الطائرة هي نسخة محسنة من هيرميس 450، وتتميز بزيادة في الحجم والقدرة الاستيعابية ومدى الطيران.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرة بدون طيار كانت تحلق في سماء لبنان عندما أُطلقت عليها صاروخ أرض-جو، ما أدى إلى تضررها وسقوطها في الأراضي اللبنانية. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقيق في الحادث، وأن سلاح الجو سيواصل العمل في سماء لبنان لإنجاز مهامه.

في المقابل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، ونشر مقطع فيديو يوضح العملية. وفقًا للمنظمة، فإن الطائرة بدون طيار كانت تهاجم عائلاتهم وقراهم، وتم إسقاطها بعد تعقب الطائرات الإسرائيلية بدون طيار.

في الأيام الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجمات على "أصول مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان. في المقابل، أطلقت المنظمة اللبنانية صواريخ بركان على كريات شمونة، مما أسفر عن أضرار بالمباني والسيارات، دون وقوع إصابات.