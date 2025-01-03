الأمم المتحدة تعلن: أنشطة أونروا ستتوقف بسبب القانون الإسرائيلي

في أعقاب قانون وقف أنشطة أونروا في إسرائيل، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إنهم يعتزمون إغلاق أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية. لأنه بدون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فإن حياة العمال في خطر ولن يتمكنوا من تقديم المساعدة للفلسطينيين، بحسب الوكالة. كما أشاروا إلى أنه حتى الآن قُتل أكثر من 250 عاملاً في اونروا في الحرب.

تم تمرير القانون في 28 أكتوبر/تشرين أول ، ووفقا للقانون، لن تدير UNRA أي ممثلية، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل، وشرع هذا القانون بعد اتهامات إسرائيلية لموظفي اونروا بأنهم شاركوا بهجوم السابع من أكتوبر.

ولاحقا أعلنت الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى وقف تمويل وكالة اونروا، ومن بينها: السويد وسويسرا وهولندا، ونلاحظ أنه في المقابل، زادت قطر وإسبانيا دعمهما للأونروا وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى لصالح دعمها للوكالة.