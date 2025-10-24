التغطية متواصلة| من المتوقع أن تعيد حماس جثتي مختطفتين إضافيتين عند الساعة التاسعة من مساء اليوم
وقالت حركة في بيان"حماس"حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة، بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها".
جددت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، "التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء"، مشيرة إلى أن"الحركة حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع".
وطالب حازم قاسم بـ"الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ"، وثمّن تصريحات الرئيس الأميركي ترمب، معتبراً أنها "تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب"، مشيراً إلى أن "الموقف الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يعد إيجابياً".
الجيش الإسرائيلي: "قضينا على قائد اللوجستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي "
المنافسة على نيويورك عادت إلى طبيعتها: بعد أكثر من عامين - سيعود عملاق الطيران الأمريكي إلى إسرائيل
تقرير: اغتيال عنصر من حزب الله جنوب لبنان
حماس تجدد التزامها باتفاق الهدنة: "حريصون على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع"
قالت حركة حماس، الجمعة، إنها تجدد التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشيرة إلى أن "الحركة حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع".وأضاف المتحدث باسم الحركة بغزة حازم قاسم في بيان، أن "حماس حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة، بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها".كما طالب بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ.
وثمّن قاسم تصريحات الرئيس الأميركي ترمب، معتبراً أنها تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب، مشيراً إلى أن "الموقف الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يعد إيجابياً".
عمري ميران في رسالته الأولى بعد عودته: "شكرًا لشعب إسرائيل، لقد رأيتكم في الساحة - لا يجب أن نتخلى حتى عن شخص مختطف"
وزير الخارجية الأميركي: "أونروا لن تلعب أي دور في غزة لأنها أصبحت تابعة لحماس"
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لن تلعب أي دور في المساعدات الإنسانية إلى غزة." وأضاف روبيو في تصريحات للصحافيين في مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) في إسرائيل: "أونروا لن تلعب أي أدوار، الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي على الأرض هنا، ومؤسسات خيرية وإنسانية أخرى، ونحن على استعداد للعمل معهم، ولكن ليس أونروا التي أصبحت تابعة حماس"، على حد قوله.