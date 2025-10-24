التغطية متواصلة| من المتوقع أن تعيد حماس جثتي مختطفتين إضافيتين عند الساعة التاسعة من مساء اليوم

جددت حركة حماس في بيان، اليوم الجمعة، "التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء"، مشيرة إلى أن"الحركة حريصة على إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع". وقال المتحدث باسم الحركة بغزة حازم قاسم في بيان"حماس"حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة، بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها".

وطالب حازم قاسم بـ"الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ"، وثمّن تصريحات الرئيس الأميركي ترمب، معتبراً أنها "تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب"، مشيراً إلى أن "الموقف الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يعد إيجابياً".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا

ك