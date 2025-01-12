نتنياهو يجتمع مع صقور حكومته لإطلاعهم على التطورات الأخيرة في مفاوضات الإفراج عن الرهائن

بالرغم من أصوات المعارضة الشديدة بخصوص السماح بأي صفقة مع حماس تنهي الحرب في غزة داخل حكومته وعلى خلفية التقارير حول تقدم ملحوظ في المحادثات، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع بعد ظهر اليوم الأحد مع وزيرين من صقور حكومته اليمينية هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتامار بن غفير.

وكانت الساحة قد عرفت تقدما بعث بعض التفاؤل في مفاصل المفاوضات التي علقت طويلا، وتمثل ذلك جزئيا بالمرونة التي أبدتها حماس في بعض النقاط لا سيما ما ورد من جانب الوسطاء بأن حماس وصلت إلى الحد الذي توقعوه منها، على الأقل في هذه المرحلة. ووفقا للتقارير فقد أبدت حماس مرونة فيما يخص انتشار القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ومحور نتساريم الذي يشق قطاع غزة من الوسط، وأماكن أخرى. كما أن وصول مبعوث الرئيس ترامب إلى المنطقة أكسب المداولات دفعة ما باتجاه تقليص الفجوات وهو ما شجع الحكومة على السماح للوفد الإسرائيلي بالوصول إلى قطر.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق مرحلتين أو ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة الإنسانية، ثم مرحلة عودة الرجال الأصغر سنا والجنود والجثث المحتجزة.

AP Photo/Susan Walsh

ودخلت على الخط اليوم الأحد تصريحات لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان حيث قال: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق، ولكن لا تزال هناك أمور عالقة تحتاج إلى حل". وأضاف المستشار إن هناك إصرارا على التوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل، و"من الممكن أن يتم ذلك لكن من المستحيل التحدث عن مواعيد محددة"، على حد تعبيره.