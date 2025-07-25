بالانجليزية فقط : نتنياهو يدين تصريحات الوزير من حزب بن غفير عن "إبادة غزة"

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في منشور على شبكة X، أدان في منتصف الليل (الجمعة) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو حول "محو غزة". وقال: "الوزير إلياهو لا يتحدث باسم الحكومة التي أقودها. هو ليس جزءًا من الكابينت الأمني الذي يقود خطوات الحرب". من بين جميع حسابات نتنياهو على شبكات التواصل الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن الإدانة ظهرت فقط في الحساب باللغة الإنجليزية تحت اسم "رئيس حكومة إسرائيل"، ولم تظهر في حسابه الشخصي باسمه أو باللغة العبرية.

تابع رئيس الحكومة الإسرائيلية في منشور لاحق على نفس الشبكة الاجتماعية."آراؤه (أي الوزير إلياهو) هي آراؤه الخاصة"، "هو يعارض اتفاق إعادة المخطوفين واختار الاستقالة. سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة. تصريحاته لا تُمثلها."

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أمس أثار الوزير عميحاي إلياهو عاصفة كبيرة في جميع أنحاء العالم، بعد أن قال في مقابلة مع محطة الإذاعة "كول براما" إن "الحكومة تندفع نحو محو غزة، شكراً لله أننا نمحو هذا الشر. كل غزة ستكون يهودية". وأضاف أيضاً: "لسنا بحاجة إلى الانشغال بالجوع في القطاع. لقد جننا تماماً".

لم تتأخر الردود في الوصول، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، قال إن "الاقتباسات المنسوبة للوزير إلياهو والتي تفيد بأن حكومة إسرائيل 'تسرعت نحو إبادة غزة'، وأنه 'لا يجب أن نقلق بشأن الجوع في القطاع'، لا تعكس سياسة رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته. العكس تماماً هو الصحيح".

لايتر تحدث أيضًا مع إلياهو عبر الهاتف وطلب منه أن يتراجع عن تصريحاته، وقال لايتر: "هذا يضر بالعلاقة مع داعمينا في البيت الأبيض، في الكونغرس، في مجلس الشيوخ، وبين الجماعات المسيحية في الولايات المتحدة" وأضاف السفير في المحادثة التي ارتفعت فيها النبرة أن التصريحات غير صحيحة: "الكثيرون يعملون ليلًا ونهارًا لكي يحصل سكان غزة على الغذاء والمساعدات الإنسانية".

قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "تصريحات الوزير إلياهو هي هجوم قِيَمي وكارثة دعائية. إسرائيل لن تقنع العالم أبدًا بعدالة حربنا ضد الإرهاب طالما يقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدسون الدم والموت. جنود الجيش الإسرائيلي لا يقاتلون ولا يُقتلون أو يُصابون من أجل إبادة السكان المدنيين. إنهم يقاتلون من أجل إعادة المخطوفين وضمان أمن إسرائيل".

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كما غرّدت رئيسة كتلة العمل في الكنيست عن حزب الديمقراطيين، عضو الكنيست إفرت رايتن: "وزير يشغل منصبًا حاليًا في الحكومة يدعو علنًا لجرائم حرب خطيرة. هو ليس عضو معارضة، ليس سابقًا، وليس مغردًا فحسب. بل هو جزء مركزي في السلطة التنفيذية. إيليا شخص خطير وأنا أطالب الحكومة بإصدار إدانة قاطعة وواضحة لتصريحاته. تصريحاته مستنكرة ومقززة ولن نوافق على دفع ثمن جرائم هذه الحكومة المروعة."