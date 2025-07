بالانجليزية فقط : نتنياهو يدين تصريحات الوزير من حزب بن غفير عن "إبادة غزة"

في منشور على شبكة X، أدان في منتصف الليل (الجمعة) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو حول "محو غزة". وقال: "الوزير إلياهو لا يتحدث باسم الحكومة التي أقودها. هو ليس جزءًا من الكابينت الأمني الذي يقود خطوات الحرب". من بين جميع حسابات نتنياهو على شبكات التواصل الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن الإدانة ظهرت فقط في الحساب باللغة الإنجليزية تحت اسم "رئيس حكومة إسرائيل"، ولم تظهر في حسابه الشخصي باسمه أو باللغة العبرية.

تابع رئيس الحكومة الإسرائيلية في منشور لاحق على نفس الشبكة الاجتماعية."آراؤه (أي الوزير إلياهو) هي آراؤه الخاصة"، "هو يعارض اتفاق إعادة المخطوفين واختار الاستقالة. سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة. تصريحاته لا تُمثلها."

