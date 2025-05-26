خبير عسكري مصري :" إسرائيل ماضية في السيطرة على غزة ومن ثم تهجير السكان"

على خلفية اشتداد التصعيد العسكري في غزة والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي، صرح الخبير العسكري العميد سمير راغب إن إسرائيل ماضية "خطتها للسيطرة على قطاع غزة ومن ثم تهجير السكان" . لمتابعة كافة تصريحاته عن تفاصيل الخطة بالفيديو المرفق.

هذ وأوضح الراغب خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على إقامة ثلاثة محاور جديدة وتقسيمها الى خمسة أجزاء ، وغالبية القوات نظامية مدربة ، تتمتع بكفاءه قتالية عالية، وتهدف العمليات الى السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم العمل على تهجير السكان بعد حصرهم في مناطق معينة، ولن يكون أمامهم سوى الحدود المصرية والبحر" كما أشار خلال تصريحه في نهاية الحلقة إلى أن ترامب ماض في فكرة تهجير سكان غزة

رابط الحلقة كاملة :