قطع الإنترنت، وإعلان حظر التجول، ومقتل العشرات: احتجاجات ضخمة في بنغلاديش ضد الحكومة

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وأصيب نحو 200 آخرين في بنغلاديش، اليوم (الأحد)، عقب اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة. واستخدمت الشرطة خلال أعمال الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق من البلاد.

ويطالب المتظاهرون رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بالاستقالة من منصبها بعد رفضها إلغاء خطة تخصيص أكثر من نصف الوظائف في القطاع العام على أساس المحاصصة وليس المهارات. وبحسب المحتجين، فإن هذا التخصيص يعود بالنفع على أنصار الحكومة.

وبسبب أعمال الشغب الضخمة، استخدمت الحكومة إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، بما في ذلك تعليق خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة في العاصمة دكا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن حظر التجول لأجل غير مسمى ابتداءً من مساء اليوم.

وقال شرطي محلي لوكالة فرانس برس للأنباء إن "المدينة بأكملها أصبحت ساحة معركة"، مضيفا أن عدة آلاف من المتظاهرين أشعلوا النار في السيارات والدراجات النارية في العاصمة.

وتقود الاحتجاج منظمات طلابية دعت إلى العصيان المدني والمطالبة بعدم دفع الضرائب وإغلاق جميع المصانع ووسائل النقل العام في البلاد. وخلال الشهر الماضي، قُتل أكثر من 200 شخص في الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم، وتم اعتقال أكثر من 10000 شخص.