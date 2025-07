بعد الإطلاق من اليمن - كتب المسؤول الحوثي البارز حزام الأسد على حسابه في شبكة X: "غزة هي البوصلة والمعيار، والباطل ليس له استقرار أو ديمومة"

https://x.com/i/web/status/1941684097669054727