الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلحين من الذين شاركوا بحادث مقتل الجندي أساف زامير في غزة || تغطية متواصة
الليلة:اعتراض صاروخ من اليمن أطلق باتجاه منطقة البحر الميت والقدس • خلال الـ 24 ساعة الماضية: هاجم سلاح الجو نحو 130 هدفًا في جميع أنحاء غزة • سيغادر وفد إسرائيلي إلى قطر اليوم•اليوم 639 للحرب
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اليوم 639 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) اغتيال عدد من المسلحين الذين شاركوا في العملية التي أدت الى مقتل الرقيب أساف زامير في خان يونس. ليلة أمس، اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخًا من اليمن أُطلق باتجاه منطقة البحر الميت والقدس والمناطق المحيطة بها. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي نحو 130 هدفًا
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية سريعة، اغتيل عدد من المسلحين الذين شاركوا في الحادث الذي قتل فيه الرقيب أساف زامير وأصيب فيه أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 130 هدفًا في أنحاء قطاع غزة، بمساعدة القوات البرية. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: هياكل قيادة وسيطرة تابعة للمنظمات المسلحة، ومستودعات أسلحة، وخلايا مسلحة، ومنصات إطلاق
أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ الليلة الماضية وزعموا أنه أطلق على مطار بن غوريون
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات هدم في المناطق الشرقية لمدينة غزة
المتحدثه باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أعمال العنف ضد عمال الإغاثة في غزة تكشف عن فساد حماس"
بعد الإطلاق من اليمن - كتب المسؤول الحوثي البارز حزام الأسد على حسابه في شبكة X: "غزة هي البوصلة والمعيار، والباطل ليس له استقرار أو ديمومة"
https://x.com/i/web/status/1941684097669054727
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه منطقة البحر الميت والقدس
أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء أمر بالاستجابة لدعوة الوسطاء ومواصلة المحادثات لإعادة المختطفين - على الرغم من أن التغييرات التي سعت حماس إلى إدخالها على الاقتراح القطري "غير مقبولة لدى إسرائيل".