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اليوم 639 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) اغتيال عدد من المسلحين الذين شاركوا في العملية التي أدت الى مقتل الرقيب أساف زامير في خان يونس. ليلة أمس، اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخًا من اليمن أُطلق باتجاه منطقة البحر الميت والقدس والمناطق المحيطة بها. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي نحو 130 هدفًا