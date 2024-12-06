التغطية متواصلة| إسرائيل تعزز وجود جيشها في مرتفعات الجولان مع سيطرة الفصائل المسلحة السورية على معبر نصيب

ستعد إسرائيل لاحتمال "انهيار" الحكومة السورية، بعد تقدم خاطف للفصائل المسلحة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وسط مخاوف من أن تعزز إيران وحزب الله وجودهما في سوريا، ما يشكل "تهديداً مباشراً" على أمن إسرائيل، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.

وعلى خلفية التهديدات المتزايدة، بدأت إسرائيل في تعزيز استعداداتها على الحدود الشمالية، بما في ذلك نشر وحدات احتياطية إضافية على حدود مرتفعات الجولان.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية، لمناقشة التطورات المتسارعة في سوريا، لا سيما بعد سقوط مدينة حماة في أيدي الفصائل المعارضة السورية المسلحة، فيما عقد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اجتماعاً مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي بشأن التطورات في سوريا.

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