التغطية متواصلة| إسرائيل تعزز وجود جيشها في مرتفعات الجولان مع سيطرة الفصائل المسلحة السورية على معبر نصيب
على خلفية التهديدات المتزايدة، بدأت إسرائيل في تعزيز استعداداتها على الحدود الشمالية، بما في ذلك نشر وحدات احتياطية إضافية على حدود مرتفعات الجولان.
ستعد إسرائيل لاحتمال "انهيار" الحكومة السورية، بعد تقدم خاطف للفصائل المسلحة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وسط مخاوف من أن تعزز إيران وحزب الله وجودهما في سوريا، ما يشكل "تهديداً مباشراً" على أمن إسرائيل، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
وعلى خلفية التهديدات المتزايدة، بدأت إسرائيل في تعزيز استعداداتها على الحدود الشمالية، بما في ذلك نشر وحدات احتياطية إضافية على حدود مرتفعات الجولان.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية، لمناقشة التطورات المتسارعة في سوريا، لا سيما بعد سقوط مدينة حماة في أيدي الفصائل المعارضة السورية المسلحة، فيما عقد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اجتماعاً مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي بشأن التطورات في سوريا.
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المرصد السوري لحقوق الإنسان: السويداء باتت خارج سيطرة الحكومة السورية
اشتباكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن في السويداء جنوبي سوريا
اندلعت اشتبكات بين مسلحين دروز وقوات الأمن السورية في مدينة السويداء، جنوبي سوريا، فيما أعلنت فصائل مسلحة إطلاق سراح جميع السجناء في السجن المركزي بالمدينة.
وأعلنت غرفة عمليات السويداء المكونة من فصائل مسلحة السيطرة على مبنى حزب البعث وسرية حفظ النظام والسجن المركزي.
وقال سكان ونشطاء لوكالة "رويترز" إن الاشتباكات أودت بحياة 3 على الأقل في المدينة.
ثافرات الإنذار تدوي ين بالجليل الغربي ولم يتم رصد سقوط ولا إصابات وجاري التحقيق في الملابسات
رويترز: مسلحون يسيطرون على مركز الشرطة الرئيسي وسجن في السويداء
تقرير: "رجال بشار الأسد يفرون من سوريا - ومئات الجنود يبحثون عن الحماية من الفصائل المسلحة السورية"
تقرير: إطلاق سراح جميع السجناء من السجن المركزي في مدينة السويداء بعد سيطرة مسلحين عليه
قالت مصادر لقناة "سكاي نيوز" إن روسيا أبلغت سوريا أن أي تدخل لها في سوريا سيكون محدودا، نظرا لأن روسيا لديها أولويات أخرى في الوقت الحالي.
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مقتل 3 على الأقل باشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمدينة السويداء ومسلحون يسيطرون على مركز الشرطة وسجن
وزير الخارجية السوري: الجيش اضطر للقيام بعمليات تتناسب مع تكتيكات المعركة
قال وزير الخارجية السوري بسام صباغ، الجمعة، إن "الجيش السوري يقوم بواجبه الوطني بالتصدي للهجوم الإرهابي"، ولكنه أشار إلى أن قوات بلاده "اضطرت للقيام بعمليات تتناسب مع تكتيكات المعركة لإعادة التموضع والانتشار"، في إشارة إلى الانسحاب من حلب وحماة وعدد من المناطق.
ووصف صباغ المحادثات في بغداد مع نظيريه العراقي والإيراني بـ"البناءة"، واصفاً هجمات الفصائل المسلحة في حلب وإدلب وحماة وحمص بـ"الإرهابية".
كما قال إن التدخلات الدولية "أصبحت مكشوفة، وترتكز على أطماع تاريخية، وتسعى لتقسيم جديد للمنطقة"، معتبراً أن "الجهات التي تقف وراء الهجمات الإرهابية تنتهم القانون الدولي".
مشاهد متداولة لما يقال إنه سيطرة الفصائل المسلحة على معبر نصيب - جابر الحدودي مع الأردن
وزير الخارجية العراقي: سنفعّل كامل الجهود الدبلوماسية للتهدئة في سوريا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه السوري والعراقي، إن بغداد "تدين الهجمات المسلحة المستمرة في سوريا، وتدين الإرهاب"، مشيراً إلى أن بلاده "ستفعّل كامل الجهود الدبلوماسية من أجل التهدئة".
واعتبر فؤاد حسين أن "أمن العراق مرتبط بشكل جذري بأمن سوريا، لأن الوضع السوري يهمنا"، مؤكداً أن العراق "سيحمي حدوده وأراضيه".
وتابع: "درسنا نحن الوزراء الثلاثة التهديدات وجميع الاحتمالات، وما يهم المجتمع السوري والمجتمع العراقي والمجتمعات الأخرى، وسندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وعلى مستوى الوزراء، وسنفعّل كامل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى التهدئة في سوريا".
وزير خارجية إيران: "التهديدات الإرهابية ليست لسوريا ولكنها تهديد للمنطقة بأسرها"
وزير خارجية إيران: ندعم دمشق بشكل كامل في مواجهة الإرهاب
مسؤول إيراني:"إيران سترسل صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين آخرين إلى سوريا"
قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن إيران سترسل صواريخ وطائرات مسيرة ومستشارين آخرين إلى سوريا، مع تقدم قوات المعارضة صوب مدينة حمص بوسط البلاد واستيلاء الأكراد على أكبر مدينة في الشرق".وتابع"من المرجح أن تضطر طهران إلى إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا... اتخذت طهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر القوات".
وقالت ثلاثة مصادر سورية لرويترز، اليوم الجمعة، إنه في انتكاسة أخرى للأسد، سيطر تحالف تدعمه الولايات المتحدة بقيادة مقاتلين أكراد سوريين على مدينة دير الزور، المعقل الرئيسي للحكومة في الصحراء الشاسعة شرق البلاد.
وقال مسؤول أمني عراقي إن الأكراد السوريين يتقدمون أيضاً باتجاه بلدة البوكمال الواقعة على الحدود الشرقية لسوريا مع العراق ويمكن أن يسيطروا عليها خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وزير خارجية سوريا: "التهديد الحالي لا يهدد أمننا فقط بل يهدد أمن دول المنطقة أيضًا" واضاف"أبرزت في مناقشاتي التدخلات الخارجية في سوريا وأهدافها"
وزير الخارجية العراقي: أمن سوريا والعراق مرتبط ونؤكد حماية الحدود العراقية وإبعاد أي هجمات عن العراق
"رويترز": إيران أعلنت نيتها ضخ اليورانيوم المخصب إلى 20% بدلا من 5% حاليا في سلسلتي طرد مركزي في فوردو لرفع درجة نقائه إلى 60%
مصدر أمني عراقي: لا قرار بعد بشأن إغلاق منفذ القائم مع سوريا بعد سيطرة قسد عليه
"قسد": قواتنا انتشرت في مدينة دير الزور وغرب الفرات
قال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فرهاد شامي، اليوم الجمعة، إن "قسد انتشرت في مدينة دير الزور وفي غرب الفرات"، مشيراً إلى أن "هدف هذا الانتشار هو حماية أمننا وأمن شعبنا".
وأضاف شامي في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "التطورات التي تحدث في سوريا تشكل خطراً على أمن شعبنا ومنطقتنا في دير الزور".