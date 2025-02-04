التايلانديون الذي تحرروا من أسر حماس يجتمعون مع عائلاتهم: "عودة من الموت"

اجتمع أهالي المختطفين التايلانديين الخمسة الذين أفرجت عنهم حماس يوم السبت الماضي مع عائلاتهم صباح اليوم (الثلاثاء). لقد جاؤوا لمرافقتهم إلى بلادهم. قال الخمسة إنهم لم يفقدوا الأمل أبدًا وبذلوا كل ما في وسعهم للنجاة من الجحيم والبقاء في صحة جيدة قدر الإمكان.

وصلت عائلات أربعة من الخمسة إلى إسرائيل: بونجساك تانا، بانوات سيتاو، واتشارا ساريهون، وسوراساك لاماناو. لم تأت عائلة ساتيان سوفاناكام. وقد تم تنظيم وصول العائلات من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمساعدة مؤسسة التأمين الوطني وقسم المختطفين والعائدين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع السفارة التايلاندية في إسرائيل.

وقال العائد بونجساك ثانا، المولود في بوري رام، إن الحياة في الأسر في غزة كانت صعبة وشبه حريته بالولادة من جديد.

وقال: "شعرت وكأنني عدت من الموت، لقد أتيحت لي فرصة ثانية للحياة. أنا سعيد لأنني على قيد الحياة، وهذا يكفي بالنسبة لي". أثناء وجوده في الأسر لم يكن على علم بما يحدث خارج مكان سجنه ، لكن لكونه كان مليئًا بالأمل في الخروج من هناك. وقال أيضًا إن تفكيره بعائلته، وخاصة ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، والتي لم يرها منذ أكثر من سبع سنوات، أعطاه القوة النفسية.

Maayan Toaf/GPO

وقال نافات سيتاو، الذي كان محتجزًا مع اثنين آخرين من المختطفين التايلانديين، إن الحياة هناك كانت صعبة لكنه تمكن من الحفاظ على صحة جيدة نسبيًا. وقال: "لقد كان إطلاق سراحي أمرًا مريحًا للغاية، ولم أكن أعرف أبدًا ما إذا كنت سأتمكن من العودة إلى دياري. ظللت أتساءل عما إذا كانوا سيؤذوننا، على الرغم من أنهم وعدوا بعدم القيام بذلك". وأضاف أن بقائه مع اثنين آخرين من المختطفين من بلاده ساعدهم على البقاء وتقديم الدعم العاطفي لبعضهم البعض.

ومن المقرر أن يعود جميع الرهائن الخمسة المفرج عنهم إلى تايلاند في 8 فبراير/شباط. وزارهم وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونج وقال: "إنهم بصحة جيدة جسديًا وعقليًا، لكن عليهم انتظار المزيد من التقييم الطبي. أما بالنسبة للمختطف الإضافي الذي لم يتم إطلاق سراحه بعد، فإن الوزارة لا تزال تنسق بشكل وثيق وتأمل في أخبار جيدة".