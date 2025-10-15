محمود عباس يدين الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها حماس في غزة

عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانة شديدة تجاه حركة حماس، وذلك بعد انتشار صور تُظهر تنفيذ إعدامات علنية لفلسطينيين في قطاع غزة. وكان هؤلاء الرجال متهمين من قبل الحركة بالتعاون مع إسرائيل أو بالتورط في صراعات بين الفصائل المسلحة المحلية.

وجاء في البيان الذي نشره مكتب الرئاسة في رام الله الثلاثاء "ندين بشدة عمليات الإعدام التي نفذتها حركة حماس في الأيام الأخيرة بحق عشرات المدنيين في قطاع غزة دون محاكمة عادلة. هذه جرائم شنيعة وغير مقبولة مهما كان الدافع".

وفقاً لشهادات تم جمعها في المكان، جرت عمليات الإعدام علنًا في مدينة غزة، بحضور عشرات المتفرجين. قام رجال ملثمون بإعدام الضحايا بإطلاق رصاصة في الرأس بعد أن أجبروهم على الركوع وعيونهم معصوبة. وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عنف شديد، ما أثار موجة استنكار واسعة.

تؤكد حماس أنها استهدفت أفرادًا متهمين بالخيانة، ولا سيما بسبب صلات مزعومة مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أو ميليشيات منافسة. من بين الضحايا أحمد زيدان الترابين، المشتبه في قيامه بتجنيد عملاء لميليشيا محلية معارضة لحماس.

تحدث هذه الإعدامات في سياق متوتر، يتسم بالإفراج الأخير عن الرهائن وتزايد الخلافات بين حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى موجودة في غزة. وتشير مصادر فلسطينية إلى "عملية تطهير" تهدف إلى تعزيز سلطة حماس.

يشكل موقف محمود عباس موقفاً نادراً يتخذ فيه موقفاً مباشراً ضد الحركة المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007. يدعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى "وحدة الشعب الفلسطيني" وإلى إنهاء الممارسات التعسفية. وقد دعت حكومته المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال وممارسة الضغط من أجل "احترام الحقوق الأساسية" في الأراضي الفلسطينية.