مصدر عربي لـ I24NEWS: " الضغط القطري نجح- على ما يبدو، حماس ردت بإيجابية على الصفقة"
أفادت قناة الحدث عن تسليم حماس اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار، وطالبوا بالرد خلال ساعات. • تحطم مسيرة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في كريات شمونة بسبب عطل فني• جميع التحديثات من اليوم 682 للحرب
اليوم 682 من الحرب: صرّح مصدر مطلع لقناة i24NEWS اليوم (الاثنين) أن رئيس الحكومة القطري سيصل إلى مصر - "هناك مناقشات مكثفة". وذكرت قناة الحدث السعودية أن الوسطاء سلموا حماس اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار - وطالبوا بالرد خلال ساعات. الليلة الماضية: تحطمت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة بسبب عطل فني، دون وقوع أضرار أو إصابات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ واحد من جنوب قطاع غزة سقط داخل القطاع قبل أن يعبر إلى أراضي دولة إسرائيل
عائلات المختطفين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس ترامب: "نحن بحاجة إلى "صفقة الصفقات" - صفقة توقف القتال وتعيد جميع مختطفينا الخمسين قبل فوات الأوان. أبنائنا في خطر وجودي في أي لحظة"
وزير الخارجية المصري لقناة القاهرة: "المساعي المصرية للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار في غزة مستمرة - ونأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا جدا إذا توفرت الإرادة الإسرائيلية"
الجزيرة: حماس ردت بشكل إيجابي على المقترح الجديد
مصدر عربي لـ I24NEWS: "يبدو أن الضغط القطري نجح - حماس قدمت ردا إيجابيا للوسطاء على الخطة القطرية"
تقرير قطري: حماس قدمت ردها للوسطاء على المخطط المقترح
مصدر للتلفزيون العربي: اجتماع القاهرة بشأن مستقبل غزة كان إيجابيا ومصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار
مصادر لـ"الحدث" السعودية: وصول المبعوث الأمريكي للمنطقة مشروط بموافقة حماس على المقترح المصري
الرئاسة المصرية: التقى الرئيس المصري السيسي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور رئيس المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن والمخابرات القطري. وأكد اللقاء الرفض القاطع للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ولأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
تم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. والاحتمال الظاهر هو أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة.
كما نتذكر، قررت مصر أن تكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية. هذا ليس مقترحًا مصريًا جديدًا، بل مقترح قديم، يستند بدوره إلى مقترح ويتكوف - إعادة عشرة مختطفين أحياء و18 قتيلًا، خلال 60 يومًا. وعلمت i24NEWS أن حماس "تدرس المقترح بإيجابية".