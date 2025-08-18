تم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. والاحتمال الظاهر هو أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة.

كما نتذكر، قررت مصر أن تكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية. هذا ليس مقترحًا مصريًا جديدًا، بل مقترح قديم، يستند بدوره إلى مقترح ويتكوف - إعادة عشرة مختطفين أحياء و18 قتيلًا، خلال 60 يومًا. وعلمت i24NEWS أن حماس "تدرس المقترح بإيجابية".