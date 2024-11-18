مسؤول لبناني: "حزب الله ولبنان وافقا على الاقتراح الأمريكي"

قال مسؤول في لبنان لرويترز الليلة الماضية (الاثنين) إن "لبنان وحزب الله وافقا على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل". وبحسب قوله فإن هذا هو الجهد الأكثر جدية الذي تم تسجيله حتى الآن لإنهاء الحرب، وتم تقديم بعض الملاحظات على مضمونه.

وأشار علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن لبنان سلم رده المكتوب إلى السفير الأمريكي في لبنان يوم الاثنين، وأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوكشتين سيصل إلى بيروت لمواصلة المحادثات.

وقال خليل إن "لبنان قدم ملاحظاته على الاتفاق في أجواء إيجابية"، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل. وأضاف أن "كل الملاحظات التي قدمناها تؤكد الالتزام الدقيق بالقرار الدولي 1701 بكل تفاصيله"، مضيفا أن نجاح المبادرة يعتمد على إسرائيل "وإذا كانت لا تريد الحل فإنها يمكن أن تقود إلى مائة مشكلة."

وأضاف خليل أن "إسرائيل تحاول إجراء المفاوضات "تحت النار"، في إشارة إلى الضربات الجوية الأخيرة في بيروت"، معتبراً أن "هذا لن يؤثر على موقفنا".