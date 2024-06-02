الرئيس الأندونيسي يعتبر مقترح بايدن خطوة بالاتجاه الصحيح ويعلن استعداده لإرسال قوة حفظ سلام إلى غزة

أشاد الرئيس الأندونيسي المنتخب برابوو سوبياتو السبت بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة على 3 مراحل ووصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق وقف إطلاق النار".

وأعلن الرئيس سوبيانتو أن بلاده مستعدة لإرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة للمشاركة في جهود ضمان وقف إطلاق النار، وذلك في كلمة ألقاها خلال "حوار شانغريلا"، المنعقد في سنغافورة، وهو أحد أهم المنتديات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق النشر في الأناضول.

تدخل الحرب في غزة اليوم يومها الـ 240 وسط قتال ميداني مستعر ومحاولات دبلوماسية لوضع حد للحرب التي طالت وبعثرت الجهود المبذولة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء في نيويورك تايمز اليوم إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إن إسرائيل غيرت طبيعة عملياتها العسكرية في رفح رغبة منها في تجنب تجاوز الخط الأحمر الذي حددته إدارة بايدن التي شددت على ضرورة بذل أقصى الجهود للحد من عدد الضحايا المدنيين. وفي الوقت نفسه، عرض بايدن الجمعة، مقترحا طلب من حماس الموافقة عليه وقال إنه مقترح إسرائيلي بالأساس، فيما ردت إسرائيل أنها لن تتنازل عن القضاء على قدرات حماس السلطوية والعسكرية، كشرط لإنهاء الحرب.