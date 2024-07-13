متورط باختطاف شاليط، وتخطيط العديد من الهجمات: من هو رافع سلامة، القيادي البارز بحماس الذي قُتل بعملية الضيف؟

في إطار المحاولة لاغتيال قائد الذراع العسكرية لحماس في قطاع غزة بمنطقة خان يونس جنوب غزة، قتل أيضا قائد لواء خان يونس رافع سلامة، والملقب باسم "أبو صلاح". من كان هذا القيادي في حماس وكيف وصل الى منصبه الكبير في حماس؟

وكما أفيد سابقا، كان سلامة قائد لواء خان يونس في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. أدار مركز القتال المركزي تحت قيادة محمد الضيف. حيث عملت تحت قيادة الضيف أربعة من قادة الألوية، وكان سلامة متورطا باختطاف جلعاد شاليط ونجا من محاولة اغتيال سابقة.

سلامة من عائلة فقد الكثيرين بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم والدته والتي قتلت جراء هجوم إسرائيلي على منزل العائلة. خال سلامه هو جواد أبو شمالة، والذي كان عضوا بالمكتب السياسي لحركة حماس ومقرب من يحيى السنوار. وقتل جواد أبو شمالة باليوم الأول من الحرب في السابع من أكتوبر.

وعمل سلامة في منصب مرموق في مدرسة "الحوراني" التابعة للأمم المتحدة في مخيم خان يونس، قبل أن يستقيل وينضم إلى كتائب القسام.

وكان هدفاً لعدة محاولات اغتيال، إحدى المحاولات كانت في عام 2021، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير منزله في غزة، واصفاً المنزل بأنه "جزء من البنية التحتية المسلحة" التي استهدفتها العملية .وأفادت حينها "يديعوت أحرونوت" أن "قيادات بارزة هربت من الاستهداف في لحظات، ومن بينهم سلامة والسنوار وغيرهم".

واتهم الجيش الإسرائيلي سلامة بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ عدد من الهجمات والعمليات المسلحة، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأهمها عملية "عمر طبش" عام 2005 - قبيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة – حيث قام انتحاري بتفجير نفسه خلال عمليات تفتيش قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية على مفترق غوش قطيف، وسط قطاع غزة.

ومن العمليات المسلحة الأخرى التي قام بها سلامة: عملية "أحمد أبو طاحون" عام 2007 والتي تعرضت فيها وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت تقدما محدودا بالقرب من حاجز "صوفا" شمال شرق مدينة رفح، وكذلك اختطاف الجندي جلعاد شاليط في 2006.