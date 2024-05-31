الفرقة 98 الإسرائيلية تنهي مهمتها في جباليا بعد تدمير أنفاق وإنقاذ رهائن

أنهت قوات الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في شرق جباليا بقطاع غزة، حيث خاضت معارك ضارية على الأرض وتحتها في منطقة حضرية كثيفة ومحاصرة.

شاركت فرق القتال من اللواءين السابع و460 والمظليين في اشتباكات مع عناصر حماس الذين حولوا الفضاء المدني إلى مجمعات قتالية محصنة. أطلقت حماس النار على القوات من الملاجئ والمدارس وأقامت بنية تحتية قتالية في المباني المدنية.

تمكنت القوات الإسرائيلية من القضاء على مئات العناصر من حماس وتدمير العشرات من البنى التحتية والمجمعات القتالية التابعة لهم. عثرت القوات على مئات الأسلحة والمتفجرات والقنابل اليدوية وذخائر متنوعة، وتم تدمير ورش مهمة لإنتاج الذخيرة.

في إطار العمليات تحت الأرض، عثرت القوات على مسافة تزيد عن عشرة كيلومترات من الأنفاق وقامت بتحييد عبوات ناسفة واكتشاف أسلحة ومعلومات استخباراتية. خلال هذه العمليات، تم القضاء على مجد بيت حانون وغيره من القيادات في حماس.

كما أنقذت قوات الفرقة 98 سبعة رهائن مختطفين وأعادتهم لدفنهم في إسرائيل.

من جهة أخرى، تم تنفيذ أكثر من 200 غارة جوية في محيط القوات المناورة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير البنى التحتية ومستودعات الأسلحة.

بعد إنهاء مهمتها في شرق جباليا، تخضع قوات الفرقة 98 لإجراءات قتالية استعدادًا لاستمرار القتال في قطاع غزة.