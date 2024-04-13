اشتباكات واعتقالات خلال مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك ضد الحرب على غزة

اعتقلت شرطة نيويورك أمس متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أغلقوا شوارع وسط مانهاتن خلال مظاهرة حاشدة ضد الحرب في قطاع غزة. واندلعت اشتباكات على الفور تم تسجيلها بالكاميرات بين الشرطة التي حاولت تحويل المشاة إلى الأرصفة، والمحتجين الذين اصطفوا على الطرق وأوقفوا حركة مرور المركبات. ونظمت المسيرة الحاشدة التي بدأت في ميدان هيرالد من قبل مجموعة النشطاء المؤيدة للفلسطينيين "في حياتنا" والمنظمتين اليهوديتين "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"IfNotNow".