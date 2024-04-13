تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا عسكرياً كبيراً لحزب الله في جنوب لبنان
حالة من الترقب باتت تسود المنطقة في ظل التقارير عن هجوم محتمل قد تشنه ايران ضد إسرائيل ردا على الهجوم المنسوب اليها ضد القنصلية الايرانية في دمشق
حالة من الترقب باتت تسود المنطقة بعد التقارير عن هجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل يأتي ردا على الهجوم المنسوب اليها ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني أبرزهم محمد رضا زاهدي، في حين تستمر الحرب في غزة وتصعيد الأوضاع الأمنية على الجبهة الشمالية مع حزب الله.יי
المخاوف من التهديدات الإيرانية: شركة طيران أسترالية تسير رحلات جوية – بعيداً عن الشرق الأوسط
أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيرويز عن تغيير مسار رحلاتها بين بيرث، عاصمة غرب أستراليا، ولندن، بسبب "المخاوف التي أعقبت الوضع في الشرق الأوسط". وسيتم توجيه الرحلات الجوية عبر سنغافورة لتجنب القرب من منطقة الشرق الأوسط بسبب التهديدات بشن هجوم إيراني على إسرائيل. ويأتي قرار خطوط كانتاس الجوية بعد أن أعلنت شركة خطوط الطيران النمساوية تعليق رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تمديد تأجيل الرحلات إلى طهران حتى 18 أبريل أيضًا.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا عسكرياً كبيراً لحزب الله في جنوب لبنان
وأعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن الطائرات الحربية هاجمت موقعا عسكرياً كبيراً لحزب الله في منطقة الريحان بجنوب لبنان. وذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الموقع يضم مباني عسكرية وموقعاً عسكرياً.
اشتباكات واعتقالات خلال مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك ضد الحرب على غزة
اعتقلت شرطة نيويورك أمس متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أغلقوا شوارع وسط مانهاتن خلال مظاهرة حاشدة ضد الحرب في قطاع غزة. واندلعت اشتباكات على الفور تم تسجيلها بالكاميرات بين الشرطة التي حاولت تحويل المشاة إلى الأرصفة، والمحتجين الذين اصطفوا على الطرق وأوقفوا حركة مرور المركبات. ونظمت المسيرة الحاشدة التي بدأت في ميدان هيرالد من قبل مجموعة النشطاء المؤيدة للفلسطينيين "في حياتنا" والمنظمتين اليهوديتين "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"IfNotNow".
بسبب "التصعيد في المنطقة": الخطوط الجوية النمساوية تلغي رحلاتها إلى طهران
أعلنت الخطوط الجوية النمساوية تعليق رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى الخميس المقبل 18 نيسان/أبريل، ردا على "التصعيد في المنطقة". وجاء هذا الإعلان عقب الدعوة التي أصدرتها وزارة الخارجية النمساوية للمواطنين لمغادرة إيران. كما نشرت وزارة الخارجية الألمانية إعلانا مماثلا، كما أعلنت الليلة الماضية شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تمديد تأجيل رحلاتها إلى طهران حتى 18 نيسان/أبريل، "بسبب مخاوف أمنية إثر الأوضاع في الشرق الأوسط". بالإضافة إلى ذلك، أصدر عدد من الدول تحذيرات من السفر إلى إيران وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة.
تقارير فلسطينية: قصف مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" عن قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، حيث ينشط الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة كجزء من عملية برية مستهدفة.
مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN: "نتوقع أن تهاجم إيران أهدافًا متعددة في إسرائيل".
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على إطلاع على المعلومات الاستخبارية، لشبكة CNN الليلة إن الولايات المتحدة تتوقع حاليا أن تنفذ إيران هجمات ضد "أهداف متعددة داخل إسرائيل، وأن وكلاء طهران قد يشاركون في شن الهجمات". ورجح التقرير أن تكون الأهداف داخل الأراضي الإسرائيلية ومحيطها.