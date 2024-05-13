التصعيد في الشمال: إصابة أربعة جنود إسرائيليين بصواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان

علاوة على ذلك، انفجرت طائرتان بدون طيار انطلقتا من لبنان بالقرب من بيت هيلل في المنطقة الشمالية لإسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين

i24NEWS
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تأثير مباشر لصاروخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة في إسرائيل.
تأثير مباشر لصاروخ أُطلق من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة في إسرائيل.Eyal Margolin / Flash90

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن أربعة جنود إسرائليين أصيبوا بصواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل. وأفيد أن ثلاثة جنود خرجوا بإصابات طفيفة، فيما أصيب الرابع بجراح متوسطة، وتم نقل الأربعة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسبق وقوع الهجوم الصاروخي إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق من اليوم في شمال إسرائيل.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن الموقع المحدد للحادث ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بالهجوم.

Courtesy: Sharon Reuben
إطلاق صاروخ باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.Courtesy: Sharon Reuben

وفي حادث منفصل وقع في اليوم نفسه، اخترقت طائرة بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي وتحطمت في منطقة زرعيت. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في هذا الحادث.

علاوة على ذلك، انفجرت طائرتان بدون طيار انطلقتا من لبنان بالقرب من بيت هليل في المنطقة الشمالية لإسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين. وأدت الانفجارات إلى اندلاع حريق في المنطقة المجاورة، وسرعان ما قامت قوات الجيش الإسرائيلي باحتوائه وإخماده.

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