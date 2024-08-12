"إيران ستتحمل المسؤولية": زعماء أوروبيون يحذرون طهران من مغبة شن هجوم على إسرائيل

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر بيانا مشتركا اليوم (الاثنين) أشاروا فيه إلى الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل وحذروا طهران من الرد.

وأشاروا"ندعو إيران وحلفائها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات الإقليمية وتعريض فرصة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن للخطر. وستتحمل إيران مسؤولية الأعمال التي تعرض فرصة السلام والاستقرار هذه للخطر. لا توجد دولة أو شعب في العالم سيستفيد من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

بالإضافة إلى ذلك، قالوا "إننا نرحب بعمل شركائنا في قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ونؤيد بيان أمير قطر والرئيس السيسي والرئيس بايدن الداعي إلى التجديد الفوري للمفاوضات".

وأضافوا: "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير في المفاوضات، لقد عملنا مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر جهدا لخفض التوترات وإيجاد سبيل للاستقرار"، وتابع البيان وشدد على أن "القتال يجب أن ينتهي الآن ويعود جميع المختطفين الذين لا يزالون في أيدي حماس .سكان غزة بحاجة إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل".