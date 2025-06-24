هذه رسالة مصر إلى إسرائيل | نشر أول

قد يعجبك أيضًا -

علمت i24NEWS أن مصر وجهت اليوم (الثلاثاء) وجهت نداءً عاجلاً إلى إسرائيل لإرسال وفد إلى محادثات في القاهرة، بهدف دفع صفقة الرهائن بين الطرفين. ووفقاً للرسالة المنقولة، "لم يعد هناك أي مبرر لإسرائيل لعدم إرسال وفد بعد انتهاء الحرب مع إيران".

في الوقت نفسه، وكما ذُكر سابقًا، يتواجد وفد من حماس في القاهرة أيضًا، ويشارك في محادثات حول هذه القضية. وتلعب مصر دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في المنطقة.

لنتذكر أنه في ضوء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أصدرت هيئة أهالي المختطفين بيانًا صباح اليوم جاء فيه: "يجب أن يتسع نطاق اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل غزة. ندعو الحكومة إلى إجراء محادثات عبر الهاتف تؤدي إلى عودة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. من يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار مع إيران يستطيع أيضًا إنهاء الحرب في غزة".