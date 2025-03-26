لليوم الثاني: مسيرات في بيت لاهيا تهاجم حماس وتدعو لوقف الحرب، وحماس ترد

لليوم الثاني على التوالي، جرت اليوم مظاهرات في غزة ضد حماس، حيث جرت بعدد من المناطق في القطاع، إحدى المواقع المركزية كانت المظاهرات في بيت لاهيا، والتي شارك بها المئات ورددوا شعارات ضد حماس.

وانطلق المئات في شوارع المدينة المهدمة، وفي الفيديوهات يمكن سماع شعارات ضد حماس (حماس برا برا) كما عبروا عن انتقادات ضد الجزيرة بسبب عدم تغطيتها الاحتجاجات التي بدأت أمس.

ووقعت مظاهرات في مناطق أخرى في القطاع،حيث خرجت مظاهرة بحي الشجاعية، ورددوا هتافات مناهضة للتنظيم . وبحسب التقارير، قام المتظاهرون، الذين بلغ عددهم المئات، بإحراق إطارات السيارات وهتفوا ضد حماس.

وفي حي الزيتون بمدينة غزة، رددوا هتافات تطالب بإنهاء الحرب وأحرقوا الإطارات،وانطلقت مسيرة احتجاجية في دير البلح في مخيمات المركز.وفي النصيرات، انطلقت مسيرة احتجاجية وهتافات عامة – بمشاركة المئات من الأشخاص.وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، كانت الدعوات للتجمع في الساحات.

وفي محاولة للتعامل مع الاحتجاجات - نشرت حماس على منصاتها بيانا لفصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة جاء فيه: "الفصائل تتابع الاحتجاجات الغاضبة في وجه الحرب وخطط التهجير والحصار الشامل وإغلاق المعابر. ونؤكد دعمنا لذلك وتضامننا مع المطالب الشعبية بوقف الحرب وفتح المعابر".

وأضاف البيان: "إننا ندعوكم إلى توخي الحذر واليقظة من أي محاولة لتحريف الوقفة الاحتجاجية لتهديد اللحمة الوطنية ودق إسفين بين أبناء الوطن الواحد والتحريض ضد المقاومة. فإسرائيل تنتظر وتسعى إلى التخطيط لمؤامرات ضد شعبنا وتصدير أزماتها نحونا ودفع كرة النار إلى ساحتنا الداخلية".

من جانبه علق وزير الأمن يسرائيل كاتس اليوم على الصور غير العادية التي ظهرت من قطاع غزة وخاطب سكان غزة: "تعلموا من سكان بيت لاهيا، كما فعلوا، ستطالبون أيضًا بإخراج حماس من غزة والإفراج الفوري عن جميع المختطفين الإسرائيليين - هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الحرب".

وذكر كاتس أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبًا بقوة في مناطق إضافية في غزة وسيُطلب منكم الإخلاء وخسارة المزيد والمزيد من الأراضي. لقد تم بالفعل إعداد الخطط والموافقة عليها".