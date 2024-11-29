الجيش الإسرائيلي ينشر معطياته حول العملية العسكرية مع حزب الله في لبنان

على خلفية التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة معطيات عن العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وهكذا، وذكر التقرير أنه خلال الحرب قتل 2500 من كبار مسؤولي حزب الله، وتم مهاجمة أكثر من 12500 هدف مسلح.

كما ذكرنا، قتل أكثر من 2500 مسلح "ذوي مكانة عالية" من قبل الجيش الإسرائيلي. ومن بين عمليات الاغتيال: زعيم حزب الله حسن نصر الله و13 عضوًا من كبار قادة حزب الله، وتم اغتيال 24 قائد ألوية واغتيال قادة كتائب بالإضافة إلى 63 قائد سرية و22 قائد قسم وبهذه الطريقة، وذكر التقرير أنه بموجب ذلك تم القضاء على معظم القدرات النارية.

علاوة على ذلك - هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 12500 هدف مسلح في لبنان، ومن بين الأهداف االتي تمت مهاجمتها أكثر من 1600 مقر عسكري وأكثر من ألف مستودع للجيش الإسرائيلي. وفي بيروت، عاصمة لبنان، هاجم الجيش الإسرائيلي 360 مرة. وفي منطقة البقاع، هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي ألف مرة.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن بيانات عن أنشطة القوات الجوية في لبنان كجزء من العملية العسكرية، وبذلك حلقت الطائرات المقاتلة 14 ألف ساعة في الجو، في المجموع، تم تسجيل 11 ألف هدف للهجمات في لبنان.

كما عملت البحرية أيضًا دون توقف، وسجل جنودها 25 ألف ساعة عمل بحرية. وعلى صعيد قوات المشاة، عمل 14 فريقاً قتالياً في لبنان، في أكثر من 100 عملية خاصة، وتم تسجيل أكثر من 24 مداهمة.

بالإضافة إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي بيانات عن الأضرار التي لحقت بقوة الرضوان، مما أدى إلى تدمير حوالي 150 مستودعًا عسكريًا وأكثر من 160 مقرًا للعمليات وأكثر من 1500 بنية تحتية هجومية.

بيانات الغنيمة التي صادرها جنود الجيش الإسرائيلي ووحدة إخلاء الغنائم في قسم التكنولوجيا واللوجستيات: تمت مصادرة حوالي 12.000 شحنة وطائرة بدون طيار وأسلحة متفجرة؛ وتمت مصادرة أكثر من 13 ألف منصة قذائف ، وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وقذائف صاروخية مضادة للطائرات، وتمت مصادرة أكثر من 1221 ألف جهاز اتصالات وأجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية ووثائق.

IDF Spokesperson

في المجموع - تمت مصادرة أكثر من 155 ألف قطعة مسروقة. تشير التقديرات إلى أن حزب الله يمتلك أقل من 30% من إجمالي عدد الطائرات بدون طيار التي كان يمتلكها عشية الحرب.