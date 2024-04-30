التغطية متواصلة: بعد 7 أشهر من الحرب انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في غزة

انتعشت الآمال، يوم الاثنين، بالتوصّل إلى اتّفاق هدنة وتبادل في قطاع غزّة بعد نحو سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينيّة، أفادت حماس أنها تدرس اقتراحاً جديداً طرحه الجانب المصري قبل أن تسلم ردها، وأشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي خفض عدد المحتجزين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المنتظرة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تطلب الآن الإفراج عن 33 من المحتجزين بدلا من 40، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وعُقد اجتماع، الاثنين، في القاهرة بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على هذا المقترح الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل ومصر، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة.

وليل الاثنين الثلاثاء، أفادت قناة "القاهرة الإخباريّة" المصريّة، بأنّ وفد حماس غادر القاهرة و"سيعود" إليها بردّ مكتوب بشأن مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزّة".

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