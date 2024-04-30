التغطية متواصلة: بعد 7 أشهر من الحرب انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في غزة
قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المدمرتين «فلبين سي» و«لابون» بالبحر الأحمر أمس
انتعشت الآمال، يوم الاثنين، بالتوصّل إلى اتّفاق هدنة وتبادل في قطاع غزّة بعد نحو سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينيّة، أفادت حماس أنها تدرس اقتراحاً جديداً طرحه الجانب المصري قبل أن تسلم ردها، وأشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي خفض عدد المحتجزين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المنتظرة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.
وقال المسؤولون إن إسرائيل تطلب الآن الإفراج عن 33 من المحتجزين بدلا من 40، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وعُقد اجتماع، الاثنين، في القاهرة بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على هذا المقترح الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل ومصر، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة.
وليل الاثنين الثلاثاء، أفادت قناة "القاهرة الإخباريّة" المصريّة، بأنّ وفد حماس غادر القاهرة و"سيعود" إليها بردّ مكتوب بشأن مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزّة".
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الجيش الإسرائيلي:
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "أغارت طائرات سلاح الجو على محاور العمليات وموقع إطلاق مضادات الدبابات والبنية التحتية المسلحة في المنطقة التي تم الكشف عن إطلاق منها بالأمس باتجاه مدينة سديروت. وتواصل قوات الفريق القتالي التابع للواءين 679 والثاني معاركها وسط قطاع غزة"
وتابع "رصد، أمس الاثنين، إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت، تم اعتراضه بنجاح من قبل مقاتلات الدفاع الجوي. وبعد وقت قصير، قامت طائرات سلاح الجو بقصف محاور العمليات وموقع إطلاق مضادات الدبابات والبنية التحتية الإرهابية في المنطقة التي تم إطلاق الصاروخ منها شمال قطاع غزة".
وأكد على أن "الطائرات الحربية نفذت بتوجيهات من الفرقة 99، خلال اليوم الأخير، غارات على عدد من الأهداف الإرهابية وسط قطاع غزة، من بينها خلية إرهابية ومخزن أسلحة في منطقة عمل القوات المناورة".
وأطلقت، أمس الاثنين، صواريخ باتجاه القوات العاملة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وقامت قوات الفريق القتالي باللواء الثاني بالتعرف على عدد من المسلحين في المكان الذي تم تحديد المنطلقات منه، وقامت طائرات سلاح الجو بمهاجمة الإرهابيين والقضاء عليهم.
https://twitter.com/i/web/status/1785047905746702400
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الولايات المتحدة: لا نؤيد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار في إحاطة إعلامية، إن موقف الولايات المتحدة «بغاية الوضوح فيما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث، أمس الاثنين، إلى أمير قطر والرئيس المصري في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس"
وأبلغت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير الصحافيين، أنه تسنى إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو ترتيب صفقة الرهائن، وأن مسؤولية قبول الاقتراح الإسرائيلي الأخير تقع على عاتق حماس.
بايدن: عدم الإفراج عن الرهائن هو العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار في غزة
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من زعيمَي قطر ومصر "بذل كلّ ما في وسعهما» لتأمين إطلاق حركة حماس سراح رهائن في إطار المفاوضات الجارية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، حسبما قال البيت الأبيض، أمس الاثنين".
وتتوسّط واشنطن والدوحة والقاهرة منذ أشهر للتوصّل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر والذي يتعرّض لقصف إسرائيلي لا هوادة فيه منذ هجوم «حماس» الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل.
واجتمع ممثّلون عن مصر وقطر وحماس، أمس الاثنين، في القاهرة، في وقت يُنتظر أن تردّ الحركة الفلسطينيّة على مقترح يتعلّق بهدنة ثانية في غزّة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
تقرير: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع إيتمار بن غفير بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة صفقة الرهائن المحتملة التي من شأنها أن تؤجل عملية رفح – مما يجعله في الأساس في الصف لأنه هدد بمغادرة الائتلاف
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "الطائرات الحربية قصفت ليلاً عدداً من البنى التحتية لحزب الله في مناطق كفركلا والخيام جنوب لبنان" وتنابع"تم خلال الليل رصد صاروخين مضادين للدبابات باتجاه منطقة الدوب أصابا مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أو أضرار. وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار".
مبعوث بايدن لن يزور لبنان بسبب "الفرصة الحقيقية" لوقف إطلاق النار في غزة
بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط عاموس هوشستاين، أجرى اتصالات مع المسؤولين في بيروت لإبلاغهم بأنه لن يسافر إلى البلاد. وبحسب التقرير، تحدث هوشستاين عن "فرصة حقيقية" لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما سيسمح بالعمل على الترتيبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وتشير المصادر إلى أن الأميركيين يعتقدون أن الوضع في جنوب لبنان والبحر الأحمر مرتبط بالوضع في غزة، وأن هوكشتاين يعمل على وضع آلية لـ«تخفيف الاشتباكات» على الحدود، من خلال الاعتماد على وتيرة التحرك. تقليص العمليات في قطاع غزة
جامعة كولومبيا تبدأ تعليق طلابها بعد انتهاء الموعد النهائي لتفكيك المعسكرات المناهضة لإسرائيل
أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك، التي تتصدر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، أنها بدأت الثلاثاء في إجراءات فصل الطلاب من صفوف الدراسة الجامعية على ضوء عدم انصياعهم لأمر إخلاء خيام الاحتجاج التي أقاموها في حرم الجامعة.
القيادة المركزية تعلن إسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون صوب مدمرتين أميركيتين
قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المدمرتين «فلبين سي» و«لابون» بالبحر الأحمر أمس.وأضافت في بيان عبر منصة «إكس» أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة من اليمن صوب السفينة «سيكلادس» في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها ترفع علم مالطا ومملوكة ليونانيين.
https://twitter.com/i/web/status/1785149983140061363
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وذكر البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في السفينة مشيراً إلى أنها واصلت إبحارها صوب وجهتها.
كان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتمردة، يحيى سريع، أعلن أمس (الاثنين) استهداف مدمرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.
وقال في بيان نقلته وكالة أنباء العالم العربي، إن قواته استهدفت السفينة «سيكلادس» وأصابتها لأنها كانت متوجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وذكر أن السفينة الأخرى إسرائيلية وتحمل اسم «أوريون» وتم استهدافها بطائرات مسيرة في المحيط الهندي.
وتعرّضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها الجماعة المدعومة من إيران التي تقول إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه البلدات الشمالية الإسرائييةل ولا إصابات
التغطية متواصلة: وفد إسرائيلي يزور القاهرة اليوم الثلاثاء وإسرائيل تنتظر رد حماس وسط
البدء في بناء الرصيف البحري لمساعدات لغزة على البحر الأبيض المتوسط
يجري الآن إنشاء رصيف JLOTS (اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ) العائم في البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وسيكون الرصيف، الذي يتم بناؤه لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء في المجال الإنساني، بمثابة مركز حاسم لتلقي وتوصيل إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة.
مصدر لـi24NEWS: لا اتفاق بدون إطلاق سراح جميع النساء والمجندات
قال مصدر مشارك في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس في القاهرة لـi24NEWS إن الصفقة المحتملة تشمل جميع المجندات. "لن يكون هناك اتفاق دون خروج جندياتنا ونسائنا من غزة".وتابع إن"اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن الذي تمت مناقشته في القاهرة يمكن أن يحرر 33 رهينة مقابل هدنة طال انتظارها في غزة وسط الأزمة الإنسانية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين".
متظاهرون يطالبون بصفقة الرهائن يشتبكون مع الشرطة في تل أبيب