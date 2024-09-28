استطلاع i24NEWS : غالبية إسرائيلية تؤيد العودة الى المنطقة الأمنية في لبنان

أظهر استطلاع أجرته قناة i24NEWS عبر معهد أبحاث "مأجار موحوت" (مخزن الأدمغة) ونشر مساء الجمعة النشرة المسائية في اللغة العبرية ، أن غالبية الجمهور تعتقد أن على إسرائيل العودة إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

بداية، سئل في الاستطلاع هل تعتقد أن الأهداف في الشمال يمكن تحقيقها من خلال تسوية سياسية؟ وأجاب 45% من المستطلعين بنعم، و39% قالوا لا، و16% لا يعرفون.

وبعد تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بأن "الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة برية في جنوب لبنان"، تساءل الاستطلاع عما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف القتالية دون مناورة عسكرية أم لا. ورأى معظم المستطلعين 42% أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون مناورات برية، وأجاب 34% أنه ممكن حتى بدونها و24% لا يعرفون.

IDF Spokesperson

وحول سؤال ما إذا كان يجب على إسرائيل العودة إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لضمان أمن سكان الشمال، أجاب غالبية المشاركين في الاستطلاع، 57 بالمئة، بأنها يجب أن تعود إلى المنطقة الأمنية. في المقابل، يقول 26% أنه ليس ضروريا والبقية لا يعرفون.

كما سُئل المستطلعين عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تساعد أو تعيق تحقيق الأهداف القتالية.57% يعتقدون أن الإدارة تعيق تحقيق الأهداف، و17% يعتقدون أنها أكثر فائدة و26% يقولون أنه ليس لها أي تأثير أو لا يعرفون.

AP Photo/Susan Walsh

كما طُلب من المشاركين أن يعطوا رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان درجة حول الطريقة التي جرت بها إدارة الحرب في الشمال، وأعطت نسبة 38% لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو درجة عالية، مقابل 19% حصل على درجة متوسطة و43% أعطوا نتنياهو درجة منخفضة.

في المقابل، حصل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على درجة أعلى من 46% من المستطلعين، و26% أعطوه درجة متوسطة و28% أعطوه درجة منخفضة. وحصل رئيس الأركان هيرتسي هاليفي على نتائج مماثلة، حيث أعطاه ما يقرب من نصف المستطلعين، 49%، درجة عالية، و23% أعطوه درجة متوسطة، و28% أعطوه درجة منخفضة.

Ariel Harmoni/Ministry of Defense

تم إجراء استطلاع i24NEWS الذي نشر مساء الجمعة من قبل معهد الأبحاث "مأجار موحوت (مخزن الأدمغة)" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 26 سبتمبر/أيلول في حلقة نقاش عبر الإنترنت ومناقشة هاتفية، بين 509 مشاركًا من السكان الإسرائيليين البالغين (18+). الخطأ الإحصائي: 4.4%