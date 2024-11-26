سموتريش :"هناك حاجة لاحتلال غزة ..وتشجيع الهجرة الطوعية لسكانها"

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في كلمة له الاثنين خلال اجتماع لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية (ييشاع)، إنه "هناك حاجة لاحتلال قطاع غزة وخلق وضع يكون فيه عدد سكان غزة خلال عامين نصف ما هم عليه اليوم".

وأوضح سموتريش "يمكن وهناك حاجة لاحتلال غزة، لا يجب الخوف من هذه الكلمة، الجيش الإسرائيلي سيضطر لمحاربة الإرهاب، والمحافظة على الأمن ومنع غزة التسلح مجددا، وبالطريق لذلك يسيطر الجيش الإسرائيلي على الجهود المدنية، هذه هي الطريقة الوحيدة لتدمير حماس".

وواصل سموتريش وتحدث عن التأثيرات الاقتصادية لاحتلال غزة:"إنهم يخيفونني من الزيادة بالتكاليف، وليس هناك كذبة أكبر من ذلك. هذا لا يكلف الكثير من المال. قالوا لي هذا يكلف خمسة مليارات. لكن هذا سيكلف بضعة مئات ملايين على الأكثر".

وتحدث سموتريش عن سكان غزة بعد اليوم الأول من الحرب :"تشجيع الهجرة الطوعية إمكانية مفتوحة. يمكن خلق وضع تكون فيه غزة بعد عامين مع نصف عدد السكان مما هو موجود اليوم. مع سيطرة كاملة على دولة إسرائيل".