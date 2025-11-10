التعديل الأمريكي الجديد على مشروع القرار بشأن القوة متعددة الجنسيات في غزة

كشفت قناة i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) عن نسخة محدّثة من مسودة مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات (ISF) في قطاع غزة، والتي تتضمن تفاصيل جديدة حول آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ووفقًا للمسودة المحدثة، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيتم وفق معايير وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها بما يتناسب مع عملية نزع سلاح غزة، على أن تبقى قوة أمنية إسرائيلية محدودة بشكل مؤقت "إلى حين التأكد من إزالة أي تهديد إرهابي جديد من القطاع".

وستُحدَّد المعايير المذكورة بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية الفلسطينية الداخلية، والدول الضامنة، والولايات المتحدة. كما تنصّ المسودة على أن "مجلس السلام لغزة" سيقدّم تقريرًا نصف سنوي إلى مجلس الأمن الدولي حول التقدم في تطبيق القرار.

وتشير المسودة الأصلية التي سُرّبت مطلع الشهر الحالي إلى أن قوة الاستقرار المؤقتة في غزة ستعمل تحت قيادة موحدة، وبالتنسيق مع كلٍّ من مصر وإسرائيل، وستتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومدرّبة لتأمين المعابر الحدودية، واستعادة الاستقرار الأمني في القطاع من خلال:

نزع السلاح الكامل لغزة وتدمير البنية التحتية العسكرية.

*منع إعادة بناء القدرات القتالية للفصائل.

*تفكيك شامل ودائم للأسلحة من جميع التنظيمات المسلحة غير الحكومية.

ومع ذلك، نقلت i24NEWSعن دبلوماسيَّين غربيين أن عدداً من الدول المعنية بالتصويت على القرار أعربت عن تحفظات على بعض البنود، أبرزها:

*رفض بعض الدول العربية أن تكون مهمة القوة الدولية مرتبطة بنزع السلاح.

*الجدل حول تواجد الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه مع القوة الدولية داخل القطاع.

*تساؤلات حول آلية رفع التقارير الدورية إلى مجلس الأمن ومدى إلزاميتها.