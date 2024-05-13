السفير الأمريكي ليو: العلاقة مع إسرائيل لم تتغير

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاكوب ليو، أنه على الرغم من التوترات الظاهرة، لم تكن هناك تغييرات جوهرية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة شانيل 12، أكد ليو على المناقشات الجارية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق باستخدام القنابل الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان مثل رفح.

وأوضح ليو: "أعتقد بشكل أساسي أنه لم يتغير شيء في العلاقة الأساسية. لقد أجرينا محادثات حول القنابل ذات القطر الكبير، والقنابل الثقيلة، خاصة عندما يكون هناك احتمال استخدامها في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وهذا شيء نحتاج إلى مواصلة الحديث عنه". وأضاف "لكنني أعتقد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن أي شيء قد تغير بشكل جذري في العلاقة".

رداً على تحذير الرئيس بايدن الأخير بشأن الأسلحة الهجومية والعمليات المحتملة في رفح ، أوضح السفير ليو أن بيان الرئيس يهدف إلى تثبيط حملة برية واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان.

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وقال ليو: "الرئيس أكد أنه لا يعتقد أن شن حملة برية واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان فكرة جيدة، لكنه قال على وجه التحديد إنه لا ينبغي استخدام قنابل زنة 2000 رطل في هذا الموقف".

وأشار ليو إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك قط هدف الإطاحة بحماس بالكامل، لأنه اعتبر غير قابل للتصديق.

وأوضح ليو: "لم نكن لنستخدم هذه اللغة أبدًا لأننا تعلمنا من تجربتنا في الحروب الصعبة أن القضاء على شيء ما يختلف عن جعله لم يعد يشكل تهديدًا. التحدي يكمن في تقليص حماس إلى درجة لم تعد تشكل فيها تهديدًا".

Abed Rahim Khatib / Flash90

وشدد على الموقف الأمريكي القائل بأن حماس لا ينبغي أن يكون لها دور سواء ككيان سياسي أو كهيئة حاكمة، مع الاعتراف بتعقيدات القضاء على الجماعة بالكامل.

وفي مناقشة الإجراءات الأخيرة في رفح، أعرب ليو عن أمله في ألا تكون هناك خلافات حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.