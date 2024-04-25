مسؤول كبير في حماس: "مستعدون لقيام دولة فلسطينية ضمن حدود 67 وسنلقي عندها بسلاحنا"

قال خليل الحية، نائب زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية AP، إن الحركة "مستعدة للموافقة على نزع سلاحها والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967". وأضاف الحية أن "حماس مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات أو أكثر. وإذا أقيمت دولة فلسطينية، فسيتم حل ذراعنا العسكري".

وفي تصريح له الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "إن حماس أكدت له موافقتها على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67. وبمجرد إقامتها سيكون بمقدور الحركة التخلي عن الكفاح المسلح".

تدور في قطاع غزة منذ 202 يوما حرب ضارية أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر وقررت إسرائيل القضاء على الحركة سياسيا وعسكريا بحيث لا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل في المستقبل. إضافة إلى محاولات استعادة المخطوفين بالضغط العسكري وسط كر وفر في عملية مفاوضات علقت في وحل المطالب المتضاربة بين فريق يريد وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن ثم استئناف الحرب وبين الحركة التي تريد نهاية الحرب وإعمار غزة.