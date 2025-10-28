نتانیاهو أخطر طائفة دينية منحرفة في التاريخ المعاصر أسسها، حتى حكام العصور الوسطى لم يتمكنوا من فرض هذا القدر من الظلم والظلام. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم والمستمر على وجه الأرض هو استيقاظ النخب والمفكرين في العالم وإزاحة هذه الطائفة الأكثر انحرافًا وخطورة في التاريخ.

حماس من خلال عملها كشفت النقاب عن طائفة دينية خطيرة ومنحرفة، حتى يدرك الأحرار والنخب في العالم أن حكام العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين، بوجوه ديمقراطية وتحررية، قد قادوا العالم إلى الظلام والانحطاط.

نتنياهو والكاهانيون، عندما قُتل خمسة وعشرون ألف طفل، لزمتم الصمت وقلتم إنهم إرهابيون ولا يحق لهم الحياة. اليوم، الكاهانيون لا يرحمون حتى نفتالي بينيت ولابيد، ويسعون إلى إلغاء محاكمة نتنياهو لتحويل طائفتهم الديمقراطية إلى طائفة ملكية. أيها اليهود، الكاهانيون أسروكم في أوهامهم، لتظنوا أن السلام الدائم والانتخابات الحرة بينكم أمر مستحيل، ولن يكون السلام الدائم ممكناً حتى تدركوا خطر هذه الطائفة!

الحرب مع حماس قد توقفت، لكن تأكدوا أنه إذا لم يتمكنوا مرة أخرى من إلقاء القنابل على غزة، فستكون الحرب القادمة داخل تل أبيب وبين الكاهانيين ومعارضي الحكومة.

نحن مجموعة تتحرك في الظلال. لقد أصبحنا على علم بالعديد من الأسرار والخفايا التي لم تكن تتخيل أن أحداً يعرفها. في الكثير من الأحداث المهمة، كنا حاضرين بصمت ودقة، نراقب كل شيء عن كثب. لا شيء يخفى عن أنظارنا الحادة. احذروا، فنحن نعرف أكثر مما تتوقعون، وفي اللحظة التي لا تتوقعونها، ستشعرون بوجودنا.