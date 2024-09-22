صافرات في الخلفية وانفجار ضخم: شاهدوا توثيق لإصابة مباشرة لمنزل جراء قذيفة لحزب الله في كريات بياليك
قام حزب الله بتوسيع نطاق النيران ولأول مرة منذ بداية الحرب، تم تسجيل سقوط قذائف أيضًا في منطقة المروج، حيث أصيبت عدة أبقار. • أضرار لحقت بغرفة أطفال في كريات بياليك.
i24NEWS
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قام حزب الله بتوسيع نطاق هجماته الصاروخية الليلة (بين السبت والأحد) لأول مرة منذ بداية الحرب، حيث سجل سقوط قذيفة في منطقة كريات بيالك القريبة من مدينة حيفا، وتسببت بأضرار كبيرة على الممتلكات.
وتم إنقاذ سيدة بعد أن حوصرت في المأوى الآمن الذي مكثت فيه، وسجل سقوط قذائف لأول مرة في منطقة مرج بن عامر، حيث أصابت قذيفة حظيرة للأبقار في بلدة "بيت شعاريم" وتسببت بإصابة عدد من البقرات. واندلعت حرائق في مناطق واسعة شمال إسرائيل، وتسببن بأضرار كبيرة، كما تم اعتراض جسم طائر معادي في ايلات جاء من جهة الشرق. شاهدوا التوثيقات.
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