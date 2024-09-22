صافرات في الخلفية وانفجار ضخم: شاهدوا توثيق لإصابة مباشرة لمنزل جراء قذيفة لحزب الله في كريات بياليك

قام حزب الله بتوسيع نطاق النيران ولأول مرة منذ بداية الحرب، تم تسجيل سقوط قذائف أيضًا في منطقة المروج، حيث أصيبت عدة أبقار. • أضرار لحقت بغرفة أطفال في كريات بياليك.

i24NEWS
i24NEWS
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استهداف صاروخ مباشر لمنزل في كريات بياليك

قام حزب الله بتوسيع نطاق هجماته الصاروخية الليلة (بين السبت والأحد) لأول مرة منذ بداية الحرب، حيث سجل سقوط قذيفة في منطقة كريات بيالك القريبة من مدينة حيفا، وتسببت بأضرار كبيرة على الممتلكات.

وتم إنقاذ سيدة بعد أن حوصرت في المأوى الآمن الذي مكثت فيه، وسجل سقوط قذائف لأول مرة في منطقة مرج بن عامر، حيث أصابت قذيفة حظيرة للأبقار في بلدة "بيت شعاريم" وتسببت بإصابة عدد من البقرات. واندلعت حرائق في مناطق واسعة شمال إسرائيل، وتسببن بأضرار كبيرة، كما تم اعتراض جسم طائر معادي في ايلات جاء من جهة الشرق. شاهدوا التوثيقات.

Kobi Dahan/i24NEWS
اضرار في غزف أطفال جراء استهداف المنزل بصاروخ حزب الله في كريات بياليكKobi Dahan/i24NEWS
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صاروخ يستهدف حظير أبقار في منطقة مرج بن عامر The Security Division in the Emek Jezreel Regional Council
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سقوط صاروخ قرب كريات بياليك 27A
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سقوط صاروخ في ساحة منزل قرب بلدة "مورشت"27A

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احتراق منزل جراء استهداف مباشر لصاروخ حزب الله في كريات بياليك 27A
Spokesperson for the Rescue Union
مشهد السقوط في مناطق مجلس مشغاف الإقليميSpokesperson for the Rescue Union
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اعتراض في منطقة عكا27A
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اعتراض في منطقة عكا27a
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رشقة صاروخية في منطقة نهاريا27ِA
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اعتراض جسم طائر مشبوه قادم من الشرق في منطقة ايلات27A
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احتراق منزل جراء صاروخ مباشر لحزب الله في كريات بياليك 27a
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رشقة صاروخية في منطقة الشمال 27ِA
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أضرار بسبب استهداف صاروخ مباشر في كريات بياليك 27a
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