المجمعات السكنية التي تخطط إدارة ترامب لإقامتها في القطاع

أفاد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأربعاء) أن إدارة ترامب تدفع نحو تسريع بناء عدد من مجمعات السكن لتوفير مساكن للفلسطينيين في غزة. ووفقًا للتقرير، ستكون المجمعات في الجزء الشرقي من غزة الذي يخضع لسيطرة إسرائيل. من المحتمل ألا يكون المجمع الأول جاهزًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكل مجمع قد يستوعب بين 20 إلى 25 ألف فلسطيني.

رؤية المسؤولين الأمريكيين تتعلق بإنشاء سلسلة من مجمعات النماذج - أكثر ثباتاً من قرى الخيام، لكنها لا تزال تتكوّن من مبانٍ مصممة لتكون مؤقتة. لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل المشروع.

المبادرون الرئيسيون للمشروع هم مسؤولون أمريكيون، ويُقال إن إسرائيل توفر الدعم اللازم. ومع ذلك، فإن الأمريكيين أكثر تشككًا بشأن كون هذه المجمعات خطوة نحو جعل القطاع أكثر أمانًا.

الفريق الأمريكي والإسرائيلي يعمل حالياً من فندقي كمبينسكي وهيلتون. أفكار أخرى طُرحت هي عملة كريبتو غزة وكيفية إعادة بناء غزة بحيث لا يكون فيها ازدحام مروري.