نتنياهو يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حماس وإيران بدل الضغط على إسرائيل

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد المجتمع الدولي، وخاصة الضغوط ضد العملية العسكرية الموسعة في رفح والدعوات الأمريكية لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وقال نتنياهو في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء أمن الدولة "منذ بداية الحرب ونحن نقاتل على جبهتين - الجبهة العسكرية والجبهة السياسية".

وتابع رئيس الوزراء: "على الصعيد السياسي، تمكنا حتى الآن من السماح لقواتنا بالقتال بطريقة غير مسبوقة لمدة خمسة أشهر كاملة. ولكن ليس سرا أن الضغوط الدولية ضدنا تتزايد".

"هناك من يحاول في المجتمع الدولي وقف الحرب الآن، قبل أن تتحقق جميع أهدافها. إنهم يفعلون ذلك من خلال توجيه اتهامات كاذبة ضد الجيش الإسرائيلي، وضد الحكومة الإسرائيلية، وضد رئيس وزراء إسرائيل"، في إشارة على الأرجح، إلى التصريحات الأخيرة لزعماء الديمقراطيين الأمريكيين، الرئيس جو بايدن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

واستطرد رئيس الوزراء: "هم يفعلون ذلك من خلال محاولتهم إجراء انتخابات الآن، في خضم الحرب. وأوضح نتنياهو: "إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أن الانتخابات الآن ستوقف الحرب وستشل البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل".

"لذا فلنكن واضحين: إذا أوقفنا الحرب الآن، قبل أن تتحقق جميع أهدافها، فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب، ولن نسمح بذلك. ولهذا السبب يجب ألا نستسلم لهذه الضغوط، و لن نستسلم لها".

"على العكس من ذلك، فإن هذه الحقيقة البسيطة لا تؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على مواصلة مقاومة الضغوط ومواصلة القتال حتى النهاية - حتى النصر المطلق. ولن تمنعنا الضغوط الدولية مهما بلغ قدرها من تحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا على إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "للقيام بذلك، سنعمل أيضًا في رفح. هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على بقية كتائب حماس القاتلة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط العسكري اللازم لإطلاق سراح جميع رهائننا".

Kobi Gideon/GPO

وقال رئيس الوزراء: "ولتحقيق هذه الغاية، وافقنا على الخطط العملياتية للعمل في رفح، بما في ذلك تعزيز خطوات إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال. وهذه خطوة ضرورية نحو العمل العسكري"، مؤكدا "أقول مرة أخرى، سنتصرف بحذر. سيستغرق الإعداد لذلك بضعة أسابيع، وسيحدث".

"ولأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذه الدرجة؟ هل نسيتم بهذه السرعة يوم 7 أكتوبر، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها؟ ضد وحوش حماس، هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟

وأضاف: "بدلا من الضغط على إسرائيل، التي تخوض حربا عادلة، ضد عدو لا يمكن أن يوجد أكثر قسوة منه، وجهوا ضغوطاتكم إلى حماس وراعيها إيران. إنهم هم الذين يشكلون خطرا على المنطقة والعالم بأسره". واختتم نتنياهو قائلا: "نحن في كل الأحوال سنواجه كل الضغوط، وبعون الله سنواصل القتال معاً حتى النصر الكامل".