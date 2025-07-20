ياسر أبو شباب يطالب "بحماية دولية" خلال فترة وقف إطلاق النار

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بعد التقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس أعرب قائد ميلشيا أبو شباب خلال مقابلة مع "صنداي تايمز" عن مخاوفة من أن تقوم حماس في اغتياله خلال فترة الهدنة بحال التوصل اليها، كما أكد ياسر أبو شباب أن جماعته "قادرة على إدارة معبر رفح" مشددا على أن المدينة الإنسانية في غزة ستكون في الأراضي التي يسيطرون عليها، مطالبا "بحماية دولية خلال فترة وقف إطلاق النار".

وشدد أبو شباب خلال المقابلة بأنه "لا يعمل لصالح إسرائيل في غزة، ولا ينفذ أي جرائم" مضيفا :"حماس تتهم معارضيها وتصفهم بالخونة الذين يعملون مع إسرائيل أو المجرمين. أنا لستُ منهم". وأضاف: "كنتُ عامل بناء عاديًا قبل الحرب. ليس لديّ أي تدريب عسكري، أنا مجرد فلسطيني عادي يهتم لأمر شعبه".

سُئل أبو شباب في مقابلة عن إدارة معبر رفح في اليوم التالي للحرب، فأجاب: "بالطبع نستطيع ذلك، لكن علينا أولًا دحر الإرهاب. بعد ذلك، ستكون غزة مفتوحة للعالم، لمصر، وللدول العربية، ولإسرائيل. يعيش العديد من أفراد عائلتي في إسرائيل - في ظروف جيدة دون أي تمييز".

لكن قبل أن يصل إلى "اليوم التالي" بعد الحرب، يخشى أبو شباب من أن تحاول حماس اغتياله واغتيال عناصره تحت غطاء وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ودعا المجتمع الدولي إلى "حمايتهم من حماس". وفيما يتعلق بمسألة "المدينة الإنسانية" في رفح، أضاف أنه، على حد علمه، كان من المتوقع أن تكون في منطقة خاضعة لسيطرة الميلشيا التي يرأسها والتي يطلق عليها"القوات الشعبية". وقال: "نرى في ذلك سبيلاً لبناء مستقبل أفضل لسكان غزة. نريد أن تكون منطقتنا نموذجاً يُحتذى به في كيفية هزيمة الإرهاب في غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وينكر أبو شباب وجود أي تنسيق مع إسرائيل خلال مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، زاعما أنه حاول حمايتها من حماس وزعم أن تمويل القوات التي يرأسها حصل عليها من دعم قبيلته الترابين وليس من الحكومة الإسرائيلية.