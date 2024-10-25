إطلاق النار على منزل كانت تتواجد فيه القوة: مقتل خمسة جنود إسرائيليين في لبنان

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) بنشر خبر مقتل خمسة جنود إسرائيليين في لبنان. ووقع الحادث الخطير عندما أطلقت النيران على منزل كانت تتواجد فيه القوة. وفي حادث آخر، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 221، لواء كرملي (2)، بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.

والجنود الذين سقطوا هم الرائد دان ماوري 43 عاماً ، وهو نائب قائد الكتيبة 89 . الرقيب غي عيدان 51 عاماً، الرقيب توم سيجال 28 سنة، الرقيب عومري لوطن 47 عاما.

وفي التفاصيل، أعلن في الساعة العاشرة مساءً،عن حدث أسفر عن سقوط العديد من الضحايا إثر هجوم على منزل كانت تتواجد فيه قوة من الكتيبة. عند مدخل المنزل كانت هناك قافلة لوجستية انتهت من تعبئة الإمدادات وغادرت، ومن بين الجرحى مقاتلون مكثوا في المنزل ومن القافلة اللوجستية.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 24 مقاتلاً، منهم خمسة قتلوا، أربعة منهم حالتهم خطيرة، وسبعة أصيبوا بصورة متوسطة، وثمانية بإصابات طفيفة. وتم إجلاء الجرحى عن طريق الطيران وبمركبات، في منطقة كثيفة ومبنية، ويواصل اللواء عمله في المنطقة.

وتنشط الفرقة 91 وألوية الفرقة في جنوب لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتنشط قوات لواء الكسندروني وتحت ادارتها كتيبة قتالية من المدرعات الاحتياطية منذ عدة أيام في هجوم على إحدى القرى في جنوب لبنان.