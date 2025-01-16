مجلس الوزراء المصغر والحكومة سيقرون الاتفاق الذي سيفضي إلى صفقة غدًا| الجدول الزمني

من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين مساء اليوم (الخميس) مع الفرق المهنية في قطر. غدا - المجلس السياسي والأمني والحكومة يجتمعون بغية إقرار الصفقة.

الجدول الزمني المتوقع للصفقة

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة والمجلس السياسي والأمني والإداري، الجمعة، للموافقة على الصفقة. وبعد ذلك ستصادق الحكومة بشكل نهائي على الصفقة، ومن ثم سيتم نشر تفاصيلها، بما في ذلك قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم. في غضون 48 ساعة من الإعلان عن الصفقة، سيكون من الممكن تقديم التماس إلى المحكمة العليا - على الرغم من أن هذه المدة من المرجح أن تكون أقصر.

ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد عند الساعة 12:15. الأمر الذي سيمهد لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة الأوائل في نفس المساء بعد اليوم الأول من الهدنة.

وفي اليوم السابع وفق الجدول الزمني سيتم إطلاق سراح أربعة رهائن. وبعد أسبوع سيتم الإفراج عن ثلاثة رهائن إضافيين، في اليوم الحادي والعشرين ثلاثة آخرين، ومثلهم سيفرج عنهم في اليوم الثامن والعشرين، وثلاثة آخرون في اليوم الخامس والثلاثين. وأخيرا، في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 14 رهينة. وفي المجمل، سيتم إطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، ومن غير المعروف عدد من بقي منهم على قيد الحياة.