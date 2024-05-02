تأجيل متوقع لرد حماس على الاقتراح المصري بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار

تتواصل التوترات في الشرق الأوسط حيث تقدر إسرائيل تأخر رد حركة حماس على الاقتراح المصري الذي يشمل صفقة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار. الاقتراح المصري، الذي تم بحثه في محادثة بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، يهدف إلى إنهاء القتال وتحقيق استقرار في المنطقة.

وفقًا لمصادر إسرائيلية، جاء هذا التقدير بعد أن أظهرت حماس روحًا إيجابية تجاه الاقتراح، ولكنها أكدت ضرورة إجراء مزيد من المحادثات للتوصل إلى تفاهمات مفصلة حول بنود الاقتراح. هذا يعني أن الرد من حماس قد يتأخر لعدة أيام، مما يؤخر أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق.

في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لاحتمالات مختلفة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية. وقد أطلق الجيش الإسرائيلي سراح بعض قوات الاحتياط استعدادًا لعملية محتملة في رفح، وهي منطقة تعتبر نقطة ساخنة في الصراع. الاستعدادات العسكرية تشمل تمركز ناقلات جند مدرعة ودبابات في المنطقة، مما يعزز الضغوط على حماس في المفاوضات.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قد قبلت مناقشة وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وفقًا للوسطاء بين الجانبين. ومع ذلك، فقد عبرت حماس عن قلقها من أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى استمرار العمليات العسكرية، مما يعقد الموقف ويثير تساؤلات حول جدية العروض المقدمة.

أسامة حمدان، مسؤول كبير في حماس، حذر من أن المفاوضات قد تتوقف إذا شنت إسرائيل عملية برية في رفح، مؤكدًا أن المقاومة لن تفاوض تحت النار وأن قدرات المقاومة ما زالت عالية.

ومع استمرار الأوضاع المتقلبة، تظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية ناقلات جند مدرعة ودبابات تمركزت في جنوب إسرائيل، مما يشير إلى استعداد إسرائيل للدخول في عملية عسكرية إذا فشلت المفاوضات. في هذا الوقت، يستمر العالم في مراقبة تطورات الوضع عن كثب، في انتظار الرد النهائي من حماس، الذي قد يحدد مسار الأحداث في الأيام المقبلة.