التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا بطول كيلومتر ونصف في خان يونس

اليوم 612 من الحرب: أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيحاي إدرعي، صباح الاثنين تحذيرًا شديدًا لعدة مناطق في شمال قطاع غزة، جاء فيه: "حرصًا على سلامتكم، عليكم التوجه فورًا إلى الملاجئ المعروفة في مدينة غزة - فالعودة إلى هذه المناطق تُعرّض حياتكم للخطر، لأنها تُصنّف الآن كمناطق قتال نشطة". ونشر الجيش الإسرائيلي توثيقًا لتدمير نفق ضخم طوله كيلومتر ونصف. وعلى صعيد آخر، وزّع "صندوق غزة الإنساني" حوالي 1.6 مليون حصة غذائية أمس، وأكثر من 10 ملايين حصة منذ بدء أنشطته.

سموتريتش معقبا على تسليح الميليشيات في قطاع غزة: "خط أحمر" تُعقد اجتماعات الكتل اليوم (الاثنين) في ظل الأزمة السياسية وقانون حل الكنيست المُقرر التصويت عليه يوم الأربعاء. يأتي هذا على خلفية تعثر كافة المحاولات التي تبذلها الأحزاب المتشددة دينيا لإقرار قانون يُعفي ناخبيهم من التجنيد الإجباري. كما تناول رؤساء الكتل الجدل الدائر حول الأنباء المتعلقة بتسليح الميليشيات في غزة. لمزيد من التفاصيل إقرأ الخبر الإعلام اللبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة رأس الناقورة وأخرى على بلدة راميا في جنوب البلاد عثرت قوات المظليين بالتعاون مع مقاتلي يهلام على نفق تحت الأرض بطول كيلومتر ونصف تقريبًا، ودمرته. شكّل هذا الطريق نقطة تجمع ومخبأ لمسلحي حماس، وعُثر فيه على عشرات الأسلحة والذخائر التي تم مصادرتها ومن ثم تدميرها. كما دمرت القوات عشرات المباني التي قام مسلحو حماس بتفخيخها لاستهداف القوات الإسرائيلية. كانت هذه المباني مُفخخة بمتفجرات عديدة تزن حوالي 5 أطنان.