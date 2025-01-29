المختطفون الذين سيتم إطلاق سراحهم غدا: أربيل يهود، أغام بيرغر وجادي موزيس/ أهم المعلومات عنهم

أعلنت حماس اليوم (الأربعاء) قائمة المختطفين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم غدا، وهم: أجام بيرجر، آخر المجندات المتبقين في الأسر، وأربيل يهود التي تأخر إطلاق سراحها وتسبب في أزمة السبت الماضي، وجادي موزيس (80 عاما) الذي اختطف من كيبوتس نير عوز مع شريكته السابقة مرغليت، وتم إطلاق سراحها في الصفقة السابقة. وبالإضافة إلى الثلاثة، تستعد إسرائيل أيضًا لإطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين تم اختطافهم من البلدات في غلاف غزة في 7 أكتوبر.

أغام بيرجر

في عمر 20 عاما من حولون وسط إسرائيل، عملت كمراقبة في كييوتس ناحال عوز. واختطفت اجام مع ست مراقبات أخريات من الموقع الذي دارت فيه إحدى أعنف المعارك في ذلك السبت، بعد تسلل عشرات المسلحين إلى غلاف غزة.

Paulina Patimer, Headquarters of the Families of the Kidnapped

تلقت عائلة اجام علامة الحياة من ابنتها مع الإفراج عن أجام جولدشتاين في أول صفقة المختطفين. تحدثت غولدشتاين مع والدي المجندة المختطفة على الفور عندما التقت بالقوات الإسرائيلية وكانت في طريقها إلى المستشفى وقالت لوالد اجام، شلومي: "كنت مع أجام في الأسر - وطلبت مني أن أقول لك حظا جيدا".

قبل اختطافها، تمكنت أغام من التحدث مع والديها ثلاث مرات. وفي المحادثة الأخيرة أخبرتهم عن إطلاق النار وتسلل المسلحين إلى القاعدة.

اربيل ييهود

29 عاما من كيبوتس نير عوز، اختطفت من منزلها مع شريكها أريئيل كونيو. كما تم اختطاف شقيق أرييل، ديفيد كونيو، مع زوجته شارون وابنتيهما إيما ويولي البالغتين من العمر ثلاث سنوات، واللتين تم إطلاق سراحهما من أسر حماس بعد 52 يومًا.

وأربيل هي أخت دوليف الذي أعلن اختطافه حتى العثور على جثته في الكيبوتس بعد تسعة أشهر من الهجوم. وبعد تسعة أيام من اختطافها، ولد لها ابنة أخ جديدة، دور، ابنة شقيقها دوليف الذي قُتل. ودرست أربيل في نفس الفصل مع يوتام حاييم الذي قُتل بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة.

جادي موشيه موزيس

تم اختطاف غادي موزيس (80 عاما)، مع مرغليت موزس، شريكته السابقة، ودورون كاتس وابنتيها راز وأفيف، اللتين تم إطلاق سراحهما في إطار صفقة مختطفين. بالإضافة إلى ذلك، تم اختطاف إفرات كاتس، شريكة غادي الحالية، والتي قُتلت على ما يبدو على يد مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت ضرب خلية في شاحنة. وفي شهر مارس/آذار، احتفل بعيد ميلاده وهو في أسر حماس. نشرت منظمة الجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر فيه غادي إلى جانب إلعاد كاتسير الذي قُتل في أسر حماس والذي تم انتشال جثته في أغسطس/آب.

الخمسة المختطفين الذين ينحدرون من تايلاند، تم اختطافهم إلى غزة في 7/10. في وقت سابق من هذا الشهر، التقى غيل هيرش، منسق الأسرى والمفقودين، مع ممثلي حكومة تايلاند بشأن الإفراج عن مواطنيهم.