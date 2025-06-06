نتنياهو يدافع عن خطة تسليح العشائر في غزة : "ما العيب في ذلك؟ إنه ينقذ الأرواح"

ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الخميس على تصريحات النائب أفيغدور ليبرمان التي زعم فيها أن إسرائيل "تسلح ميليشيات في غزة تابعة لداعش". وأكد نتنياهو هذه التصريحات، مؤكدًا: "ما العيب في ذلك؟ إنه ينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي". وقد صودرت الأسلحة المذكورة من عناصر حماس ووُزّعت على منظمات معارضة في قطاع غزة، بما فيها ميليشيا أبو شباب.

ويشار إلى أن ليبرمان صرح بهذه الأمور في مقابلة على القناة الثانية: "الحكومة الإسرائيلية تنقل أسلحة إلى مجموعة من المجرمين والمخالفين للقانون، بأوامر من رئيس الحكومة. لم تتم الموافقة على هذه الخطوة من قبل الكابينيت. كان ذلك بعلم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكنني لا أعرف مدى اطلاع رئيس الأركان على الأمر".

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في منشور على منصة "إكس"، أضاف ليبرمان: "رئيس حكومة 7 أكتوبر لم يتعلم شيئًا، ويواصل نفس النهج الذي قادنا إلى أكبر مذبحة في تاريخ البلاد. نتنياهو رعى حماس لسنوات، والآن يكرر نفس الخطأ وينقل الأسلحة إلى العشائر"..

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في أعقاب ذلك، أكد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن "إسرائيل تنقل بالفعل أسلحة إلى جماعات في غزة - حتى تتمكن من قتال حماس. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا خلال العامين الماضيين". كما أفادت التقارير أن الأسلحة الموزعة على منظمات المعارضة لحماس في قطاع غزة هي أسلحة مصادرة من حماس. وأكد المصدر الإسرائيلي أيضًا أن وزراء الحكومة لم يُبلّغوا بالأمر، وأن هذه الخطوة جاءت بتوصية من الأجهزة الأمنية، وموافقة من القيادة السياسية.