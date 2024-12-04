بعد أكثر من عام من اختطافه: استرجاع جثمان المختطف إيتاي سيبرسكي من غزة

سمح الجيش الإسرائيلي بالنسر مساء اليوم (الأربعاء) أنه تم انتشال جثمان المختطف إيتاي سفيرسكي (38 عاما) نهاية هذا الأسبوع من شمال قطاع غزة. وتم نشر الإعلان عن مقتل سفيرسكي على يد حماس في كانون الثاني /يناير الماضي، بعد 102 يوما قضاها في الأسر. وقتل مع المختطف يوسي شرابي، بعد أن تم احتجازهما مع المختطفة التي أُطلق سراحها نوعا أرغماني.

تم اختطاف سابرسكي وهو من تل أبيب من كيبوتس بئيري حيث كان يزور عائلته. قُتل والداه، أوريت ورافي سابرسكي، في الكيبوتس في 7 أكتوبر. وقالت شقيقته، ميراف، بعد الإعلان عن مقتله إنه قُتل بالرصاص أثناء هروب المسلح الذي كان يحتجزه، بعد وقت قصير من قصف الجيش الإسرائيلي بالقرب من المكان الذي كان محتجزًا فيه, ووفقا لها قتل ايتاي بعد لحظات قليلة من هجوم الجيش الإسرائيلي.