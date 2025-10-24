توتر متصاعد بين واشنطن وإسرائيل: رسالة حازمة من نائب ترامب لنتنياهو

يزداد الإحباط في البيت الأبيض من إسرائيل، بعدما وعدت الولايات المتحدة بأن يكون ردها على خرق حماس، الذي قُتل فيه جنديان من الجيش الإسرائيلي، محسوبًا ومحدودًا – لكن في النهاية قُتل في الهجوم أكثر من 40 مدنيًا فلسطينيًا، بحسب ما أفادت اليوم (الجمعة) صحيفة "بوليتيكو". أعرب مسؤولون أمريكيون عن غضبهم من شدة الهجوم، وأحدهم حتى قال لحليف عربي إن إسرائيل "خرجت عن السيطرة"، وذلك بحسب ما قاله مصدران مطلعان على التفاصيل.

بدأ خيبة الأمل، التي حتى الآن كانت محفوظة وراء الكواليس، تطفو أيضًا إلى الساحة العامة. قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية إن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي في حال فرضت السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وجاءت تصريحاته بعد إدانة شديدة من مسؤولين بارزين آخرين في الإدارة، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، نائب الرئيس جي. دي. فانس، والمبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وصل هذا الأسبوع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل في محاولة لتحقيق الاستقرار في وقف إطلاق النار الهش مع حماس. ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، فإنهم يعتبرون التطورات الأخيرة - بما في ذلك هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة وتصويت الكنيست لصالح فرض السيادة في الضفة الغربية - خطوات تعرض الاتفاقية للخطر.

بلقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نقل نائب الرئيس جي. دي. فانس "رسالة شديدة اللهجة" من الرئيس ترامب، وذلك حسب مصدرين مطلعين على مضمون المحادثة، واللذين طلبا الحفاظ على سريتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علناً.

كما ذُكر، حذّر ترامب من أن ضم الضفة الغربية سيواجه معارضة شديدة من جانب الولايات المتحدة. وقال في مقابلة: "هذا لن يحدث لأنني أعطيت كلمتي للدول العربية"، وأضاف: "إسرائيل ستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة إذا حدث ذلك". وعن الحرب الطويلة في غزة أضاف ترامب: "نتنياهو كان يمكن أن يستمر لسنوات أخرى، لكنني أوقفته".

"بيبي، لا يمكنك أن تحارب العالم"، قلت له، "يمكنك أن تحارب معارك شخصية، لكن العالم ضدك". نتنياهو رد، لكن ترامب لم يوافق. بدأ بمونولوج مليء بالشتائم لخّص فيه كل ما فعله من أجل إسرائيل كرئيس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان، الوساطة في اتفاقيات أبراهام التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وحتى المشاركة في هجمات إسرائيل على إيران في يونيو\حزيران.