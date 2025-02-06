نتنياهو: "اقتراح ترامب بأن يغادر سكان غزة - فكرة رائعة"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابلة الليلة (الخميس) مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، رد فيها على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إخلاء قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، تعهد نتنياهو بإعادة جميع المختطفين بمساعدة ترامب.

وقال نتنياهو في مقابلة: "فكرة السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة، ما العيب في ذلك؟ يمكنهم المغادرة ثم العودة. هذه أول فكرة جيدة سمعتها - إنها فكرة عظيمة. لإعادة بناء غزة عليك إخلائها من الناس". وفي إشارة إلى التدخل الأمريكي في القتال في قطاع غزة وإدارتها، قال نتنياهو: "ترامب لم يقصد أنه سيرسل جنودا أمريكيين إلى غزة - هذا هو التزامنا".

وأشار نتنياهو إلى إطلاق سراح المختطفين، وتعهد بالعمل على إعادتهم جميعا. وأضاف "لا أستطيع أن أقول هنا كيف سنعيد المختطفين - لكن هذا أمر يهمني ويعني الرئيس ترامب، نعتزم القيام بذلك. وحتى الآن تم إطلاق سراح نحو 70% من المختطفين أحياء، ونعمل على إعادتهم جميعاً".

وقال نتنياهو في إشارة لاذعة للرئيس جو بايدن الذي عرف نفسه أنه صهيوني :"الرئيس ترامب هو أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق." وأضاف: "ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران".

وتابع نتنياهو في الثناء على رئيس الولايات المتحدة: "لقد بادر إلى اتفاقيات إبراهيم التي جلبت السلام بين إسرائيل وأربع دول عربية. وفي الأيام الأخيرة، حرر الذخيرة التي نحتاج إليها لتحقيق الفوز ، وعمل ضد الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى التي تكره أمريكا وإسرائيل".