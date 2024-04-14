الغاء هجوم إسرائيلي محتمل ضد ايران لهذا السبب

هجوم إسرائيلي محتمل ضد ايران، عرض من جانب عدد من أعضاء الكابنيت الإسرائيلي، لكنه الغي حاليا من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد أن تحدث خلال ساعات الليل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. مسؤولان إسرائيليان أشارا لصحيفة "نيويورك تايمز" أن السبب للتراجع هو الضرر الصغير نسبيا الذي تسبب به الهجوم الإيراني.

في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة NBC إنه بينما أوضح الرئيس بايدن لنتنياهو التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "مصنوع من حديد" إلا أنها لن تشارك في هجوم ضد إيران. ووفقا للمسؤول، بايدن قال لنتنياهو :"أكتفوا بالانتصار، ولا تردوا على ايران".، وفي وقت سابق قال مسؤول آخر في إدارة بايدن ومسؤول أمريكي أن مسؤولين أمريكيين قلقين من أن ترد إسرائيل بسرعة بدون التفكير بالعواقب.

ووفقا لموقع "واينت" أنه بموجب تقديرات، الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق ليس من المتوقع أن يكون "خطوة داخل ايران نفسها، أنما خطوات مشابهة للتي نسبت في الماضي إلى إسرائيل ومرتبطة بالصراع السري ضد البرنامج النووي وتعاظم ايران في المنطقة.