تغطية متواصلة || قائد الجيش الإسرائيلي بعد انطلاق العملية في غزة:"سنسمح بالمرونة من أجل التقدم بصفقة رهائن"
سقوط قذيفة بمنطقة مفتوحة بغلاف غزة • وردت أنباء عن دخول الدبابات إلى خان يونس - السكان يخلون المنطقة • وزارة الصحة في غزة: 97 قتيلاً في هجمات الجيش الإسرائيلي منذ الصباح • تحديثات
اليوم 590 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم أن عملية "مركبات جدعون" في غزة قد بدأت. وذكرت قناة "الحدث" السعودية نقلاً عن مصادرها، أنه تم العثور على جثمان محمد السنوار في النفق الذي تم استهدافه، وتم اغتيال قائد لواء رفح معه. انطلقت صفارات الإنذار الليلة الماضية في عدد من البلدات وسط إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن - تم اعتراضه، دون وقوع إصابات.
قائد الجيش الإسرائيلي بعد انطلاق العملية في غزة:"سنسمح بالمرونة من أجل التقدم بصفقة رهائن"
أجرى رئيس الأركان الفريق إيال زامير جولة ميدانية وقيّم الوضع في شمال قطاع غزة، وعلّق على بدء عملية "عربات جدعون": "سنواصل حتى نهزم العدو. لا يمكننا العودة إلى السابع من أكتوبر. أمامنا هدفان رئيسيان: إعادة الرهائن وهزيمة حماس". كما تناول رئيس الأركان قضية عودة الرهائن، وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيمنح مرونة للمستوى السياسي للمضي قدمًا في أي صفقة رهائن. صفقة الرهائن ليست توقفًا، بل إنجاز. ونحن نعمل على تحقيق ذلك".
هدد عضو بارز في تنظيم الحوثيين في اليمن عبر قناة إكس بشن هجمات ضد مطار بن غوريون ومطارات أخرى في إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وقال إن ذلك يأتي ردا على التصعيد في غزة والاعتداءات في اليمن. وهدد أيضا بفرض حصار جوي على المطارات الإسرائيلية وإغلاق ميناء إيلات. ودعا شركات الطيران والعمال الأجانب إلى مغادرة المنطقة فور
على الرغم من وعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه "بمجرد بدء العملية، فلن تنتهي"، يقول مصدر أمني لـ i24NEWS إنهم "ما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويستعدون أيضًا لوقف الهجوم فورًا"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها خلال الغارات الجوية، تم رصد إطلاق صاروخين اجتازا وسط قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة ولم تقع إصابات
تقارير: الجيش الإسرائيلي تتقدم في موقعين رئيسيين - جباليا وخان يونس. خمسة فرق تشارك في الهجوم
قال المبعوث الخاص لقضايا المختطفين، آدم بوهلر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لا أقول إن المحادثات مع حماس لا تسير على ما يرام، لكنها متقلبة. أعلم أن ويتكوف يبذل جهودًا حثيثة في هذا الشأن، ويدفع باتجاهه. لقد أوضحنا لحماس أن الأمور بحاجة إلى تغيير، وهم يدركون أنه إذا أرادوا المضي قدمًا، فعليهم إطلاق سراح الرهائن. لقد أكدنا هذا الموقف، ومع هذا الموقف الحازم، نأمل أن نرى إطلاق سراح الرهائن".
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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" رسميا: بدأت قوات نظامية واحتياطية عملية برية شمال وجنوب قطاع غزة. وتسيطر هذه القوات الآن على أراضي في قطاع غزة. وعلم أيضا أن سلاح الجو بدأ خلال الأسبوع الماضي ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدفا لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة بهدف تعطيل استعدادات العدو ومساعدة العملية البرية.
صرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "هناك محادثات مكثفة في الدوحة، ولكن لم يُحرز أي تقدم. نحن أكثر تفاؤلاً بكثير مما كنا عليه الأسبوع الماضي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق". وأضاف المصدر أن نتنياهو أجرى عدة محادثات مع مبعوث ترامب فيتكوف، وكذلك مع الوفد المتواجد في قطر، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب المصدر فإن خطة ويتكوف مطروحة حاليا على الطاولة، وتتضمن إطلاق سراح 10 رهائن. إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب بالاستسلام فنحن جاهزون.