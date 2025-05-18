صرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: "هناك محادثات مكثفة في الدوحة، ولكن لم يُحرز أي تقدم. نحن أكثر تفاؤلاً بكثير مما كنا عليه الأسبوع الماضي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق". وأضاف المصدر أن نتنياهو أجرى عدة محادثات مع مبعوث ترامب فيتكوف، وكذلك مع الوفد المتواجد في قطر، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المصدر فإن خطة ويتكوف مطروحة حاليا على الطاولة، وتتضمن إطلاق سراح 10 رهائن. إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب بالاستسلام فنحن جاهزون.